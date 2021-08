Takıma “Büyük” Mesaj!

2021-2022 sezonunun tüm spor camiasına hayırlı olmasını dileyen Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, minimum sakatlığın yaşanacağı bir sezon olmasını temenni etti. Geride kalan sezondan daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Büyük, “Bütün temennimiz o yönde. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tabii eksik çalıştık diyebiliriz. Ama önemli değil maç haftasına girdik. Pazartesi günü ilk lig maçımızı oynayacağız. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezon başı kampları zordur. Bizimde çok yoğun tempoda ağır geçti. Sakatlıklarımız oldu. Yetişmeyen transferlerimiz vardı. Ama özellikle gelen genç arkadaşlarımız var. Özverili şekilde çalıştık. Sezona iyi hazırlandık. Umarım iyi bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Ufak bir sakatlığım vardı. Hocayla konuştuk ve Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında riske etmek istemedi. O yüzden oynamadım. Ama şuan iyiyim. Önemli bir şeyim yok. Maça kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum. Şuan antrenmanlara devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

“AÇIKÇASI İYİ DEĞİLDİK”

Sarı kırmızılı takımın geçen yıl ligde kalmasında attığı 17 golle büyük payı bulunan deneyimli oyuncu zor bir dönem yaşadığını söyledi. Yeni sezonda her futbolcunun elini taşın altına mutlaka atması gerektiğini vurgulayan Büyük, “Önceliğim takımımın başarısı. Her futbolcu gibi benim için de öyle. Geçen sene 17 tane gol attım ama takımın durumu pek parlak değildi. Açıkçası iyi değildik. Aslında iyi oynadığımı maçları kazanabilseydik farklı olabilirdi. Her futbolcu gol atarak skora katkı sağlamak ister ama takımın başarısı biraz daha önemli. Geçen sene bu konuda sıkıntılar yaşadık. Aynı sıkıntıları yaşamamak adına yeter ki gol atmayayım ama aynı sıkıntıları yaşamayalım. Gerçekten zor bir durum. Ben ilk defa böyle zor durumda kaldım. Bu da bir tecrübe bunu da yaşamış görmüş olduk. Umarım o duruma düşmeyiz. Düşmemek için çok çalıştık. Açıkçası herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Herkesin” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK”

Kadrodaki gençleştirme çalışmalarına da değinen Adem Büyük karakterli oyuncu grubuyla çalıştıklarını belirterek, “Burada dördüncü senem. Bir sene ara vermiştim. Her geldiğimde ayrı oyuncu grubuyla çalıştım. Topluluk içerisinde çok zordur herkesle anlaşmak. Ufak tefek sorunlar her takımda oluyor. Ama gerçekten iyi futbolcu grubuyla çalışıyoruz. Genç oyuncuların olması bundan etken. Hem karakterli hem genç oyuncularla çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. Saha içinde olan saha içinde kalır. Hiçbir zaman saha dışına yansımaz. Buna da izin vermeyiz. Bu takım için iyi olmaz. İlerde kötü sonuçlar doğurabilir. Herkes herkesle iyi geçiniyor” dedi.

TARAFTARA MESAJ

Trabzonspor karşısında sarı kırmızılı taraftarların en büyük koz olacağını ifade eden tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: “Gelebilen maça gelsin. Taraftarımızı tabi özledik. Aslında alışmıştık ama kendi sahamızda oynadığımız maçlarda zor oluyordu. Taraftarımızın gücünü yanımızda hissetmek iyi olacak. İlk maçı sahamızda oynamamız önemli. Trabzonspor’a karşı oynamakta önemli. Taraftarımızın desteğiyle de sahadan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Onları özledik. Sahanın yüzde 50’sini doldursunlar. Bize de destek olmaya devam etsinler” diye konuştu.