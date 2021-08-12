12 Ağu 2021 - 13:06- Ekonomi G: 12 Ağu 2021 - 13:11

İCRADAN SATILIK OTOMOBİL

2019 model Renault Clio HB Joy 0.9 otomobil icradan satılıktır.
İCRADAN SATILIK OTOMOBİL mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı 44 ABP 163 plakalı otomobil satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu otomobilin muhammen bedeli 120.000 ₺ olarak belirtilirken ihalenin ilk satış günü ise 20 Ekim olduğu açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

12 Ağu 2021 - 13:06 Malatya- Ekonomi

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