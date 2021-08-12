12 Ağu 2021 - 13:02- Eğitim G: 12 Ağu 2021 - 13:06

ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK

İnönü Üniversitesi 12 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

12 Ağu 2021 - 13:02 Malatya- Eğitim

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