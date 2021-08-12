Pandemiyle birlikte sosyal mesafenin korunması amacıyla Merkez Otobüs Durağından oturma banklarının kaldırılmış, vatandaşlar da bunu insan sağlığının önemi ve Koronavirüs’ün yayılmamması açısından bankların kaldırılmasına destek vermişlerdi. Yeni normalleşmeyle birlikte kaldırılan oturma banklarının tekrar yerlerine konmaması vatandaşların bugünlerde tepkisine neden oluyor. Otobüs beklerken dakikalarca ayakta kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MOTAŞ’a çağrıda bulunarak bankların yeniden durağa konmasını talep ettiler.

Otobüs durağının banksız olmayacağını dile getiren Fatma Yıldırım isimli vatandaş, bankların kaldırılmasını Koronavirüs’ün başlangıcında desteklediklerini hatırlattı.

Bankların tekrar durağa konulmasını isteyen Yıldırım,

Koronavirüs bizi çok korkuttu. İnsanların ölüm haberlerini aldığımız zamanlarda uygulanan tedbirlere saygıyla yaklaştık. Yer yer maskesiz ve sosyal mesafesi bulunmayan insanları kurallara uymaları noktasında uyardık. Merkez otobüs durağındaki banklar kaldırıldı, ben bir vatandaş olarak şahsen bunu destekledim. Artık normalleşmedeyiz. Otobüsler bile HES kodu istemiyor. Hastanelere, bankalara rahatlıkla girip çıkabiliyorsunuz. Maske takmayan insanların sayısı artıyor. Buna rağmen otobüs durağındaki bankların yerine tekrar konmaması ister istemez tepkimize neden oluyor. Hayat böyle normale doğru giderken bankların konmaması yaşlı bir insan olarak beni üzüyor. Otobüs sefer saatleri de uzatıldı. Dakikalarca ayakta otobüs bekliyoruz. Bank olsa belki beklemek gözümüze gelmez. Ancak yaşlıyım ve yoruluyorum. Benim gibi birçok insan var, yaşlısı, genci, hastası var. Onlar da bu durumu onaylamadıklarını tahmin ediyorum

şeklinde konuştu.

“HER ŞEY NORMALLEŞTİ”

Sefer sayıları ve otobüs durağında bankların olmamasını eleştiren Feyzullah Koç isimli vatandaş ise,

Her şey normalleşti. Ancak MOTAŞ galiba bunu algılayamadı. Hem otobüs sefer saatlerinin eskisi gibi olmaması vatandaşların uzun süre otobüs beklemesine neden oluyor hem de otobüs durağında kaldırılan bankların yerine konmaması gerçekten bizleri mağdur ediyor. Madem her şey normale girdiyse o zaman MOTAŞ da normale girip, sefer sayılarını eski düzenine sokup, kaldırdıkları bankaları tekrar yerine koymalı. Bunu illaki bizler mi söylememiz lazım, kendileri bu olumsuzluğu göremiyorlar mı? Sırf bu olumsuzluklar nedeniyle insanlar toplu taşıma aracı olarak minibüslere yöneldiler. Bir an önce banklar yerine konulmalı, sefer sayıları artırılmalı

ifadelerini kullandı.