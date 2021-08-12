“İslam dininde yas orucu diye bir şey yoktur”

Bekiroğlu, Muharrem Ayı Orucu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İslam dininde hiçbir şekilde yas orucu diye bir şey yoktur. Eğer öyle bir şey olsaydı, Peygamber Efendimiz öldüğünde yas orucu tutardık ki o en büyüğümüz. Dolayısıyla bütün ümmetin Peygamberi öldüğünde yas orucu yoksa ümmetin üstün fertlerinden birisi öldüğü zamanda matem olmaz” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, Allah’ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok özel manevi kazanç mevsimleri olduğunu söyledi. Bekiroğlu,

İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce çok kıymetli manevi bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilâhî feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Muharrem ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir

diye konuştu.

“Muharrem ayı ile ilgili önemli 2 nokta var” diyen Bekiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

İslam dininde hiçbir şekilde yas orucu diye bir şey yoktur. Eğer öyle bir şey olsaydı, Peygamber Efendimiz öldüğünde yas orucu tutardık ki o en büyüğümüz. Dolayısıyla bütün ümmetin Peygamberi öldüğünde yas orucu yoksa ümmetin üstün fertlerinden birisi öldüğü zamanda matem olmaz. Matemin dinimizde yeri yok hele de oruç şekilde oluşu kabul edilemez. Toplumumuzun bazı kesimlerinin böyle bir oruç tutması tamamen kendi iştahatları, bunu dini bir gereklilik olarak sunmak, serbestlik bile olsa dini bir sünnetmiş gibi sunmak, dinimize uygun bir şey değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve ona bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun uygun görmediği bir şey.

Aşure yemeğinin kutsal olmadığını ifade eden Bekiroğlu,

Bunun dışında aşure yemeği dinen emredilen dinen tavsiye edilen veya dinen kutsal görülen bir yemek değildir. Tarihin bir kesiminde insanlar o önemde tatlı çeşidi olarak yapmışlar, bir birlerine ikram etmişler bunu başka amaçlar için yapmak zaten dinle alakası olmayan bir şey tamamen kültürel bir olay, kültürümüze yerleşmiş Muharrem ayında bir ikram olarak görülmüş, bunun Hazreti Hüseyin ile de bir alakası yok. Daha eskilere Hazreti Nuh Aleyhisselama dayandırılıyor

ifadelerini kullandı.

Son olarak Bekiroğlu

O halde, Muharremi idrak ettiğimiz bu günlerde Irk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınarak kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelâ’lar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olalım. Hz. Hüseyin Efendimiz gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olup; can pahasına da olsa hakkı ve hakikati ayakta tutalım. İslam’ın aydınlığında buluşan gönüllerimizle, birliğe, dirliğe, vahdete koşalım. Başta Hz. Hüseyin ve Kerbelâ’da şehit edilen Ehl-i Beyt olmak üzere, mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âlî, mekânları cennet olsun

dedi.