12 Ağu 2021 - 10:03- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 10:10

Burası Şemsiye Sokak mı, otopark mı?

Şemsiye Sokağına park edilen araçlara tepki gösteren çevre esnafları, belediyeye çağrıda bulunarak, buna bir önlem alınması gerektiğini dile getirdiler. park edilen araçlar nedeniyle zarar ettiklerini savunan esnaflardan Mustafa Türkoğlu, “Güya burası prestij caddesiydi ama tamamen köy garajı gibi oldu” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
Burası Şemsiye Sokak mı, otopark mı? mask

Malatya’da otopark sorunu her geçen gün artarken, Şemsiye Sokak’ın son yıllarda otopark olarak kullanılması çevre esnaflarının tepkisine neden oluyor. Akşam saat 17.00’dan itibaren sokağın girişindeki dubaların indirilmesiyle başlayan serbestliği fırsat bilen vatandaşların araçlarını Şemsiye Sokak’a bıraktıklarını dile getiren esnaflar, belediyelere çağrıda bulunarak, bu problemine bir önlem alınması gerektiğini söylediler.

Haydar Karakaş isimli esnaf, araçların Şemsiye Sokak’a park edilmesinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

“İMZA TOPLADIK”

Şemsiye Sokağına araçların girip park etmelerini istemediklerini dile getiren Karakaş, 

Araçlar sokağa park ediyorlar ve vitrinimizin önünü kapatıyorlar. Araçlar esnafların değil. Sadece vatandaşlar araçlarını getirip buraya park ediyor ve çekip gidiyorlar. Bu araçlar müşterilerin bize gelmesini, caddeyi engelliyor. Akşam 17.00’dan sonra sokağın girişindeki dubalar indiriliyor sokağa giriş yasağı kaldırılıyor. Biz esnaflar buraya araçların park edilmesini istemiyoruz. Sokağa araçların giriş ve çıkış yasağının 17.00’dan sonra da devam etmesini istiyoruz. Araçlar girmesin. Araçlar sokağa girse de burası bir otopark gibi kullanılmasın. Araçlar sadece buradan gelip geçsin ama park edilmesin. Bu sokağı otopark gibi kullanıyorlar. Tüm esnafların görüşü aynı. Biz problemle ilgili imza toplayıp, Belediyeye verdik

diye konuştu.

“ESNAFLAR DÜKKANLARINI AÇAMIYOR”

Araç parkı sorununun 2 yıldan bu yana devam ettiğine dikkat çeken Mustafa Türkoğlu isimli esnaf ise, 

Araçlarla ilgili sıkıntımız var. Araçlar kaldırımları tamamen kapatıyor. Özellikle saat 17.00’dan sonra bu gerçekleşiyor. Güya burası prestij caddesiydi ama tamamen köy garajı gibi oldu. Mesela esnaf dükkânını açmaya geliyor, ama dükkânını açamıyor. Vatandaşlar buradaki kaldırımdan gelip geçemiyor. Vatandaşlar nereden gelip geçecek, helikopterli mi gelip geçsin. Biz bu konuyu defalarca şikâyet ettik, bizimle kimse ilgilenmedi. Bu sorun yaklaşık 2 yıldan bu yana devam ediyor. 2 yıldan bu yana bu sorun yüzünden birçok müşteri kaybettik. Müşteriler vitrinlerimizi göremiyor. Bizim şikâyetlerimiz kale alınmıyor. Bunun sebebini bir türlü anlayamadık. Biz sokağın girişinin kapatılmasını, sadece esnafların malzeme taşıyan araçlarının gelip gitmesini istiyoruz. Hiçbir aracın buraya girmesini ve bu sokağı bir otopark gibi kullanmasını istemiyoruz

ifadelerini kullandı.

# Şemsiye sokak, Malatya Otopark Sorunu, malatya

12 Ağu 2021 - 10:03 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Vatansever - belediye nasıl bir çözüm bulsun 24 saat kapalı kalsa oradaki esnaflara gelen ürünler nasıl indirilecek yok sekiz saat olsa bu şekil araç park eder yani çözüm nasıl olur kısacası zor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ağustos 11:09

Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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