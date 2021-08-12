Arslantepe’de kazı çalışmaları başladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Temmuz ayında gerçekleştirilen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesinde ‘kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerlerin’ etkili olduğu Arslantepe’de yaşanan sevindirici gelişmenin ardından yeni dönem kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışmalarında, Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi de yer alıyor.

KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesinin ardından ilk kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışmalarının yanı sıra UNESCO’ya taahhüt edilen işlerin yapılması için hazırlıklar sürüyor.

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan ve 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesinin ardından UNESCO’ya verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanacak.

Arslantepe’yle ilgili Alan Yönetim Planı çerçevesinde; kısa, orta ve uzun vadede yapılacak olan çalışmalar belirlendi.

UNESCO’ya taahhüt edilen çalışmalar kapsamında Arslantepe Höyüğü’nde bir karşılaşma merkezi oluşturulacak. Kazı yapılan alanların çatısının tamamlanmasının da yer aldığı taahhütler kapsamında, sokak sağlıklaştırma çalışmaları da yapılacak. Öte yandan ziyaretçi planının da oluşturulacağı höyükte, ilk etapta korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Her anlamda korumaya yönelik çalışmaların yürütüleceği Arslantepe Höyüğü’nde taahhüt edilen çalışmalara kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor.

“ARSLANTEPE BİZE EŞSİZ VERİLER SUNUYOR”

44 sene Arslantepe’de çalışan ve uzun yılla Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı olarak görev yapan Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Marcella Frangipane’den kazı heyeti başkanlığı görevini devralan Doç. Dr. Francesca Balossi, devletin kökenini, özellikle de laik ve bürokratik devletin oluşumunu anlamak açısından Arslantepe’nin eşsiz veriler sunduğunu ifade etti.

Balossi, insan topluluklarının avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik düzene geçişinin ilk örneklerinden birini oluşturan Arslantepe’nin, ekonomik, tarımsal üretim ve dağıtımın ilk defa sistematik biçimde kontrol ve dağıtımının yapıldığı yer olduğunu belirtti.

Arslantepe’de 2 ay kazı yaptıklarını ve kalan 10 ayda da çıkarılan buluntuların değerlendirmeden geçtiğini kaydeden Ballossi, şunları söyledi:

“Biz bu saraya ulaşmak için 60 yıl çalıştık. Hala devam ediyor. Bu saray, Arslantepe’nin devletinin sarayı. Anadolu’nun bilinen en eski devleti burada ve biz o devletin sarayına ulaştık. Sıvası beyaz, orijinal ve 5 bin yıldır korunan bir saray. Tapınakları olan, Elit sınıf için odalar, halk için avlular falan var. Bu sarayda, M.Ö. 3400 yılına ait bir arşiv bulduk. Bu dönemde yazı yok ama çok önemli mühürler kullanılmış ve arşiv tutmuş.”

PEK ÇOK MEDENİYETİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Arslantepe Höyüğü’nde ilk arkeolojik kazı çalışması 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirildi. 1961'den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce düzenli olarak kazı çalışması yapılıyor. Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın bilinen en eski kerpiç sarayındaki kazılarda çıkartılarak Malatya Müzesi'nde sergilenen kılıç, dünyanın bilinen en eski kılıcı özelliğini taşıyor. 5 bin yıl öncesine ait kılıcın yapımında kullanılan teknoloji ve üzerindeki gümüş dekorasyon farklı bir özelliği yansıtıyor. Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe, 5 bin 500 yıllık tapınağı, milattan önce 3 bin 300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihte önemli bir yere sahip. Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.