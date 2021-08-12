Eyüp Çınar’ın kampanyası tamamlandı

SMA tip 1 hastası olan 8 aylık Eyüp Çınar için tüm Türkiye seferber oldu. Eyüp Çınar bebeğin gerekli tedaviyi alabilmesi için gerekli olan 2,2 milyon doların yüzde 100’ü toplanırken, Altuntaş ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.
Malatya'da daha önce SMA hastalığı nedeniyle 12 yıl önce bir çocuklarını kaybeden Yıldız ve Galip Altuntaş çifti, SMA tip 1 teşhisi konulan 8 aylık bebekleri Eyüp Çınar’ı yaşatmak için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatmıştı. İkinci kez çocuklarını bu hastalıktan kaybetmek istemeyen Altuntaş ailesi, Eyüp Çınar’ın tedavisi için gerekli olan 2,2 milyon doları toplamak için valilik onayıyla başlattıkları kampanyada mutlu sona ulaştı. Tedavi için gerekli olan paranın yüzde 100’ü toplandı. Eyüp Çınar, bundan sonraki süreçte gerekli tedavi alabilmek amacıyla yurt dışına gidecek.
Eyüp Çınar’ın annesi Yıldız Altuntaş, destek veren herkese teşekkür ederek,
Bitti, başardık. Sizler sayesinde, sizlerin mükemmel yüreği sayesinde başardık. İyi ki varsınız destek veren güzel kahramanlarımız
dedi.
Kampanyanın yüzde 100’e ulaşması sonrası gözyaşlarını tutamayan Altuntaş,
Yüzde 100 olduk. Sevgili ailemizin desteğiyle bunu başardık. Hep birlikte başardık. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz
ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.