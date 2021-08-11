Buz: Ligin en genç takımıyız

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, yeni sezonda farklı bir takım izlettireceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonun ilk haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayacak olan sarı kırmızılılar, zorlu rakibi karşısında 3 puanı alarak, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlı takımda, futbolcuların istekli ve hırslı oluşları dikkat çekti.

“GENEL ANLAMDA TAKIMIMDAN MEMNUNUM”

Takımın teknik patronu İrfan Buz, Bolu’da yaptıkları iki etaplı kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade etti.

Buz, Nuri Fatih Aydın’ın sakatlığının kendilerini üzdüğünü kaydederek,

İyi bir kamp dönemi geçirdik ancak futbolcu kardeşimizin sakatlığı bizi çok üzdü. Ameliyatını oldu. Kendisine acil şifalar diliyoruz

dedi.

Genç oyuncuların takıma bir dinamizm getirdiğini anlatan Buz,

Genç kardeşlerimiz seviyemizi de artırdı. Gelen arkadaşlarımız Haddadi ve Aabid’de aynı şekilde. Mallan ve Tetteh’in bonservislerini de aldık. Genel anlamda takımımdan çok memnunum

diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçları oynadıklarını da dile getiren tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasında Adem ve Semih’in kadroda yer almadıklarını anımsattı.

Adem Büyük ve Semih Kaya’yı koruma amaçlı hazırlık maçında oynatmadıklarını aktaran Buz, şunları söyledi:

Genç arkadaşlarımıza şans verdik. Genel anlamda bizde sistem önemli olduğu için orada oynayan arkadaşlarımızı bu seviyede görebilmek bizi mutlu ediyor. Tabii ki hazırlık dönemi ile lig dönemi çok farklı. O yüzden ligde biraz daha farklı bir takım göreceğiz.

“TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR”

Buz, transfer konusunda yönetimle sürekli istişare halinde olduklarını kaydederek, yönetim ve transfer komitesiyle görüştüklerini ve buna göre transfer sürecinin yürütüldüğünü belirtti.

Takımda bir sirkülasyon olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı,

Sanırım ligde şuan en genç takım biziz. 24,7 ortalamamız var. Takımımızı gençleştirdik. Aynı zamanda şöyle de bir durum var; lig çok çetin ve ciddi geçiyor. Aynı zamanda önemli futbolculara da ihtiyacımız var. Bu anlamda Haddadi ve Aabid’i aldık. İkisi de karakterli ve çok iyi futbolcular. Gelen genç arkadaşlarımızın arasında da bu seviyeyi yakalayabilecek oyuncularımız bulunuyor ama onların zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla transferlere ihtiyacımız var. Burada özellikle 6 ve 8 numara bölgeleri ile kanat ve defans anlamında transferler yapmak istiyoruz. Allah’ın izniyle bu transferleri yapacağız. Tabii ki çok isim var konuşuldu, bazı parametreler oluyor. Doğru işler yapmak durumundayız. Tabii bizde çok erkenden transferleri kadromuza katmak isterdik. Ancak gelen oyuncuların hazır olmasına da bakıyoruz. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede umuyorum son noktaya getireceğiz

dedi.

“YENİ SİSTEME 6 HAFTADIR ÇALIŞIYORUZ”

Yeni bir sistemle bu sezon ligde mücadele edeceklerini ifade eden Buz, bu sistem üzerinde 6 haftadır çalıştıklarını anlattı.

Buz, sistemi futbolcularında idrak ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tabii ki müsabakalar oynandıkça hataları düzeltmek zorundasınız. Şuanda onun üzerinde doğru bir şekilde gidiyoruz. Çok çalışmak zorundayız.