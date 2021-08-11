2 bin 392 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Akçadağ İlçesi Bayramuşağı Mahallesi’nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekildiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin bahçesinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; 2 bin 392 kök kenevir ve 678 gram kubar esrar ile birlikte bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Akçadağ İlçesi Bayramuşağı Mahallesi’nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekildiği tespit edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.