11 Ağu 2021 - 16:36- Asayiş G: 11 Ağu 2021 - 16:59

2 bin 392 kök kenevir ele geçirildi

Malatya İl Jandarma komutanlığınca, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 2 bin 392 kök yasa dışı ekilmiş kenevir ele geçirildi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Akçadağ İlçesi Bayramuşağı Mahallesi’nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekildiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin bahçesinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; 2 bin 392 kök kenevir ve 678 gram kubar esrar ile birlikte bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

11 Ağu 2021 - 16:36 Malatya/ Akçadağ- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı mask
Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü mask
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü
Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı mask
Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti mask
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti mask
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti
Katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı mask
Katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL