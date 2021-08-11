“Basına çok önemli bir sorumluluk düşüyor”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, medyanın toplumsal gelişmeye, bilinçlenmeye önemli katkı sağladığını ifade ederek, “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak; vatandaşların haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının yanı sıra demokrasinin önemli unsurlarından biridir. Bu noktada basının güçlü olması ülke demokrasisi adına da büyük önem arz etmektedir. Çünkü medyanın güçlü olması; ifade özgürlüğünün yanı sıra kamuoyunun talep ve isteklerinin doğru bir şekilde yansıtılması noktasında da önem taşımaktadır” dedi.

Başkan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın,

Pandemi döneminde ekonomik olarak birçok insanın zarar gördüğü gibi medya sektörü de zarar gördü. Son tasarruf kararnamesi ile birlikte yerel medya da zor bir duruma düştü. Ziyaretimizde başkanımızla bunu istişare edeceğiz. Başkanımız her zaman medyanın yanında oldu, inşallah bundan sonra da olacak. Bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz

dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Güder, medyanın dördüncü kuvvet olduğunu ve toplumun üzerinde ciddi bir etkisinin bulunduğunu ifade ederek,

Bizim medyadan beklentimiz olduğu gibi medyanın da bizden beklentisi var. Özellikle toplumu nasıl bilgilendirirseniz o şekilde yol, mesafe kat ederler. Bazen yanlış algılara sebep olabiliyor. Basında söylenenlere, yazılanlara göre insanlara yön veriliyor. Bu yönüyle çok önemli bir sorumluluk basına düşüyor. Bu yönüyle basının işi çok zor. Sanal medya günümüzde insanları aşırı yönlendiriyor ve etkiliyor. Çamur atmak kolay ve izleri kolay silinmiyor. Bu tür davranışlar kuruluşlara da zarar veriyor. Bu nedenle cemiyetlerin ve derneklerin elinden geleni yapması lazım. Bizler toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için bizler bu göreve geldik ve üzerimizde büyük sorumluluk var

diye konuştu.

“Her yeni güne ilçemize neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyoruz. İlçemize daha fazla neler yapabiliriz endişesi taşıdık” diyen Güder, şunları söyledi:

Elimizdeki imkanlar doğrultusunda belediye olarak sizlere hizmet getirmek zorundayız. Bizler hizmet bilincini bizler ibadet bilinci olarak kabul ettik. İlçemizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti ailesi, büyük bir aile. Bizlerde bu büyük ailede aktif siyasete AK Parti’nin kuruluşu ile başladık. Malatya’mızda tüm mahalleleri gezme fırsatı oldu. İlçe başkanlığımızı yaptığımızda da ilçemizin tüm cadde ve sokakları gezerek sorunları yerinde görme fırsatı oldu. Tüm mahallelerde oluşan sorunlara hakimiz. Göreve seçildiğimizde elimizde neler var, neler yapabiliriz bunları görüştük ve tartıştık. Seçildikten sonra neler yapabiliriz toplantılarını yaptığımız dönemde maalesef bir deprem yaşadık. Deprem sonrasında ilçe genelinde çok ciddi yardımlarda bulunduk. 60 bin aileye ulaştık ve yardımları ulaştırdık. Doğu Anadolu genelinde deprem sonrasında yapılan ankette en iyi çalışma yapan belediyeler arasında 6. olduk. Bunlar ciddi sorumluluklar. İlçemizin imar sorununa neşter vurduk. Genel yol çalışmalarımız kapsamında 180 milyonluk yatırımı ilçemizle buluşturduk. İlçemiz özellikle ciddi göç alan bir bölge. Bu bölgede kentsel dönüşüm elzemdi ve biz elimizi bu taşın altına koyarak bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İnsanımıza sahip çıkıyoruz. Hiçbir belediye başkanı kentsel dönüşüm konusuna girmek istemez. Bizler ilçemize hizmet gelecekse taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Battalgazi’miz için hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Allah bu işleri bize kolay eylesin. Sorumluluğumuz çok büyük. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gece-gündüz ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yatırımlarımızda ve hizmetlerimiz çevreyolu altı ve üstü diye ayrım yapmıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettiği gibi biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.