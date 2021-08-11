Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yazıhan İlçesi Durucasu mahallesinde yapılan operasyonla tren rayı hırsızları yakalandı.
Olay yerinde yapılan araç kontrolünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na ait 24 adet Toplam 29 metre uzunluğunda yaklaşık 1700.kg ağırlığında çalıntı tren rayının demirleri ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.