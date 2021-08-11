11 Ağu 2021 - 15:37- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 15:41

Tren Rayı Hırsızları Yakalandı

TCDD’nin çalınan tren rayları Yazıhan’ın Durucasu ilçesinde ele geçirildi. Rayları çalan hırsızlar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tren Rayı Hırsızları Yakalandı mask

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yazıhan İlçesi Durucasu mahallesinde yapılan operasyonla tren rayı hırsızları yakalandı.

Olay yerinde yapılan araç kontrolünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na ait 24 adet Toplam 29 metre uzunluğunda yaklaşık 1700.kg ağırlığında çalıntı tren rayının demirleri ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin operasyonunda yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

(Haber Merkezi)
# Tren Rayı Hırsızları, asayiş, malatya
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11 Ağu 2021 - 15:37 Malatya/ Yazihan- Gündem

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