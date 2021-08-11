YMS’li Oyuncu Milli Takıma Davet Edildi

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Ağustos 2021 Pazar günü saat 18.00'de Park Inn By Radisson Kavacık'ta toplanacak. U16 Milli Takım Teknik Direktörü Onur Zayim’in şans vermesi halinde Yeni Malatyaspor’lu Enes Nas 24-26 Ağustos tarihlerinde Kuzey Makedonya ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında forma giyebilecek. U16 Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Altınordu), Emir Yaşar (Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Fraport Tav Antalyaspor)

Defans: Fırat Başkaya (Altınordu), Furkan Bacaklı (Altınordu), Hümeyir Albayrak (Altınordu), Alp Bostan (Beşiktaş A.Ş.), Çınar Hasanoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Kerem Coşkun (Göztepe A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Osman Kaynak (Adana Demirspor A.Ş.), Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Güney Diyar Kılıççeken (Beşiktaş A.Ş.), Mustafa Genç (Bursaspor), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Burak İngenç (Fraport Tav Antalyaspor), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Emre Gökay (Sivasspor), Enes Nas (Yeni Malatyaspor)

Forvet: Rıdvan Tekkeşin (Altınordu), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Çağrı Fedai (Göztepe A.Ş.)