MASKE MESAFE YOK TEST SONUCU POZİTİF

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Pütürge’nin Üçyaka, Kozluk ve Çamlıdere mahallelerini ziyaret ettiler.

Pütürge İlçesine bağlı Üçyaka, Kozluk ve Çamlıdere mahallelerini gezerek yol ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan Ak Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Üçyaka Mahalle Muhtarı Selahattin Sevim, Tepehan Köprüsünden başlayarak Adıyaman Sincik sınırına kadar devam eden yol çalışmaları nedeniyle Gürkan ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Kozluk Mahalle Muhtarı Reis Ergül ise Malatya’nın en uç noktasında olduklarını ve asfaltlı bir yolu hayal bile edemediklerini belirterek yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI SÜLÜK’ÜN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş’ın Pütürge ziyaretinde ev sahipliği yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, birkaç gün önce gerçekleşen ziyaretten sonra sosyal medya hesabından koronaya yakalandığını açıkladı. Sülük paylaşımında şu ifadeler yer verdi; “Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesi ile tedavim evde devam edecek. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile tüm hastalarımıza Rabbim’den sağlık ve afiyet temenni ederim.”

Yapılan paylaşımının ardından gözler Sülük’le geçtiğimiz günlerde yakın temasta olan ve maske takmadıkları görülen Bülent Tüfenkci ve Selahattin Gürkan’a çevrildi.

(Haber Merkezi)