İcradan Satılık Dükkan!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 2001 Ada, 6 Parsel, AŞAĞIBAĞLAR Mahalle/Köy, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz: Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mah. 2001 ada 6 nolu parselde kayıtlı ve 1246 m2 alanlı arsa üzerinde bulunan arsa ana taşınmaz nitelikli zemin kat 12 bağımsız bölüm nolu depolu dükkan nitelikli 112/1200 (116,29 m2) arsa paylı dükkandır.'' ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 350.000 ₺ olarak belirtilen dükkanın ilk satış günü ise 4 Ekim olarak açıklandı.

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