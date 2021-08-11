11 Ağu 2021 - 13:24- Ekonomi G: 11 Ağu 2021 - 13:30

İcradan Satılık Dükkan!

Malatya Yeşilyurt'ta 117 m2 depolu dükkan icradan satılıktır.
İcradan Satılık Dükkan! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 2001 Ada, 6 Parsel, AŞAĞIBAĞLAR Mahalle/Köy, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz: Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mah. 2001 ada 6 nolu parselde kayıtlı ve 1246 m2 alanlı arsa üzerinde bulunan arsa ana taşınmaz nitelikli zemin kat 12 bağımsız bölüm nolu depolu dükkan nitelikli 112/1200 (116,29 m2) arsa paylı dükkandır.'' ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 350.000 ₺ olarak belirtilen dükkanın ilk satış günü ise 4 Ekim olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

11 Ağu 2021 - 13:24 Malatya/ Yeşilyurt- Ekonomi

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