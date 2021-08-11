İcradan Satılık Dükkan!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 2001 Ada, 6 Parsel, AŞAĞIBAĞLAR Mahalle/Köy, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz: Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mah. 2001 ada 6 nolu parselde kayıtlı ve 1246 m2 alanlı arsa üzerinde bulunan arsa ana taşınmaz nitelikli zemin kat 12 bağımsız bölüm nolu depolu dükkan nitelikli 112/1200 (116,29 m2) arsa paylı dükkandır.'' ifadelerine yer verildi.
Muhammen bedeli 350.000 ₺ olarak belirtilen dükkanın ilk satış günü ise 4 Ekim olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.