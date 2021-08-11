11 Ağu 2021 - 12:07- Ekonomi G: 11 Ağu 2021 - 12:16

Tıbbi demirbaş malzeme alınacak

Turgut Özal Tıp Merkezi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi tıbbi demirbaş malzeme alınacağını duyurdu.
Tıbbi demirbaş malzeme alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesi İhtiyacı 1 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Son Başvuru ve Teklif Tarihi 7 Eylül olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

11 Ağu 2021 - 12:07 Malatya- Ekonomi

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