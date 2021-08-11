Tıbbi demirbaş malzeme alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesi İhtiyacı 1 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Son Başvuru ve Teklif Tarihi 7 Eylül olarak belirtildi.

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