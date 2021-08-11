11 Ağu 2021 - 11:53- Ekonomi G: 11 Ağu 2021 - 12:08

Okul Binası Yaptırılacak!

Malatya Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı okul binası yaptıracağını duyurdu.
Okul Binası Yaptırılacak! mask

Malatya Yeşilyurt Fidanlık Anaokulu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 2 Eylül olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

11 Ağu 2021 - 11:53 Malatya- Ekonomi

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