Okul Binası Yaptırılacak!

Malatya Yeşilyurt Fidanlık Anaokulu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 2 Eylül olarak belirtildi.

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