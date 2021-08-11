11 Ağu 2021 - 11:41- Gündem G: 11 Ağu 2021 - 12:32

Kayısı bahçesine yıldırım düştü

Malatya'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İlçelerde ise ağaçlar yıldırımdan nasibini aldı.

Kayısı bahçesine yıldırım düştü mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya’nın Darende İlçesi’nde kayısı bahçesine düşen yıldırım bazı ağaçlara zarar verdi. Edinilen bilgiye göre, Darende İlçesi Balaban Mahallesi Gökderen Mezrası’nda Mustafa Koçkan’a ait kayısı bahçesine yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle zarar gören ağaçlardan bazıları ortadan ikiye ayrılırken, bazılarının ise dalları kırıldı.
Bahçe sahibi Mustafa Koçkan, bahçesine düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca yıllık ağaçların hasar gördüğünü ifade etti.

(İHA)
# malatya, kayısı bahçesi, Yıldırım Düştü

11 Ağu 2021 - 11:41 Malatya/ Darende- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor” mask
Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor”
819 araç trafikten men edildi mask
819 araç trafikten men edildi
3 günde 7 deprem mask
3 günde 7 deprem
Polisten piknikçilere uyarı mask
Polisten piknikçilere uyarı
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi mask
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi
Başkan Yılmaz kalbine yenildi mask
Başkan Yılmaz kalbine yenildi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL