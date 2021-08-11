11 Ağu 2021 - 10:52- Kültür & Sanat G: 11 Ağu 2021 - 10:58

“Dinimizin En Kıymetli 4 Ayından Biri Muharrem”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yayınladığı mesajla Muharrem Ayının öneminden bahsetti.
“Dinimizin En Kıymetli 4 Ayından Biri Muharrem” mask

Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Hicri Yılbaşının başlaması ve içerisinde birçok ilahi olayı barındıran Dinimizin en kıymetli 4 ayından biri olan Muharrem Ayına girmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününün ilahi bereket ve feyzini bünyesinde barındırmaktadır. Zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)’in ‘Cennet çocuklarının efendileri’ diye övdüğü Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin’in ve Ehl-i Beyt’ten olan 70’den fazla insanın Kerbela’da şehit edilmesi ise Muharrem ayını bir matem ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür.

Bütün Müslümanları derinden etkileyen bu elim olaydan dersler alarak günümüzde de aramızdaki kardeşliği, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bizlere düşen en önemli görev, her türlü fitneye karşı çıkarak milletimizin, vatanımızın ve Müslümanların birliğini ve kardeşliğini savunmaktır.

Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularımızın daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm Müslümanların Hicri Yılbaşını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.”

(Bülten)

11 Ağu 2021 - 10:52 Malatya- Kültür & Sanat

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