Muharrem ayında aşure geleneği

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, Aşure Günü için de hazırlıklar başladı. Muharrem ayının 10. Gününe denk gelecek aşure günü için, aşurelik satışlarının başladığını dile getiren çerez satıcıları, bu yıl çerez fiyatlarında artış olduğunu ifade ettiler. BUSABAH gazetesine konuşan çerez satıcısı Emrullah Özdemir, her yıl Muharrem ayına olan ilginin daha da artığını ifade ederek, insanların her şeyden vazgeçtiğini ancak manevi değerlerinden asla ödün vermediklerini söyledi.

“MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

Muharrem ayının bereketiyle geldiğini ifade eden Özdemir,

Her yıl olduğu gibi Muharrem ayı geldiğinde, biz bu ayı bereket ayı olarak nitelendiriyoruz. Zaten toplumda da aşurenin evlerde yapılmasının sebebi de evlere bereket gelmesiyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Malatya’da deprem gibi bir doğal afet, Koronavirüs gibi tüm dünyayı etkileyen bir afet olmasına rağmen bizler manevi değerlerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Muharrem ayı gelince bereketiyle geliyor. Geçen yıl hiç beklemediğimiz biranda satışlarımız oldu. İnşallah bu yılda aynı satışlarımızın olmasını bekliyoruz. Bu nedenle de elimizden geldiği kadar fiyatları düşük seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz ki, gelir seviyesi düşük olan insanlarımız da aşurelik malzemelerini alıp, evlerinde aşure yapabilsinler. Buradan diğer esnaflara da sesleniyorum, yüksek fiyattan aşurelik malzemeleri satmasınlar. Fiyatlar uygun olsun ki, herkes Muharrem ayının bereketinden faydanlasın

diye konuştu.

“MALZEME 7 ÇEŞİTTEN AZ OLMAMALI”

Aşurelik malzemeleri hakkında bilgi veren Özdemir,

Aşure yapmak için malzemeler oldukça çeşitlidir. Tuzsuz badem, tuzsuz fındık, tuzsuz fıstık aynı zamanda bizim Malatya’mızın kayısı çekirdeği, gün kurusu olan kayısımızı, incir de kullanılabilir ve 7 çeşitten az olmaması gerekiyor. Bu malzemeler için şimdiden talepler başladı. Satışlarımız önümüzdeki hafta içerisinde nasip olursa daha da artacak. Aşurelik malzeme fiyatlarında bir artış var. Çünkü tüm gıdaların fiyatı arttı. Tabii ki yine elimizden geldiği kadar fiyatları düşük tutmaya çalışacağız

ifadelerini kullandı.

AŞURE NEDİR?

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise “aşure geleneği” adı verilir. Aşure adı, dilimize Arapça "aşura" kelimesinden geçmiş olup, İbranice “onuncu” anlamındaki "asor " kelimesinden gelmektedir.

Türkiye’de aşure ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenler; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Adem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır.

Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik göstermektedir. Aşure, bu geleneği uygulayan topluluklara göre çeşidi ve sayısı değişse de içine konan malzemenin çokluğu ile ün yapmış bir yiyecektir ve genel olarak kabuğu alınmış buğday ile birlikte, fasulye, nohut, kayısı, ceviz, üzüm, incir gibi bakliyat ve yemişlerin uzun süre kaynatılmasıyla pişirilir.

Pişirilen aşurenin duası yapılır; şifalı olduğuna inanıldığı için önce hasta ve çocuklara yedirilir, sonra yakın çevreden başlamak üzere birçok kişiye dağıtılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşure artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür ve bu ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır.

Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir. Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürülmüştür.

MALATYA’YA ÖZGÜ AŞURE TARİFİ

Aşure İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

1 su bardağı dövme

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı kuru fasulye

1 kahve fincanı pirinç

1 çay bardağı sarı kuş üzümü

4-5 adet gün kurusu veya sarı kayısı

3-4 diş karanfil

2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/5 çay bardağı gül suyu

1 avuç sarı iri kuru üzüm (Besni üzümü)

kavrulmuş ve kabuğu çıkarılmış kayısı çekirdeği

dövülmüş ceviz

bir adet nar (tanelenmiş)

aşure baharatı(kök tarçın, karanfil, zencefil, zerdeçal)

Aşure Nasıl Yapılır?

Nohut, kuru fasulye ve dövmeyi akşamdan ayrı ayrı ıslatın. Ertesi sabah süzgece alıp yıkayarak hepsini bir arada büyük bir tencereye koyun. Karışımın üzerini bolca geçecek kadar, su ilave ederek ateşe alın. Kaynayınca çıkardığı köpükleri kaşıkla alıp, bir fiske tuz atıp pirinci koyarak önce harlı, daha sonra kısık ateşte, kapanmış yarım kapakla yaklaşık 2-2,5 saat kadar pişirin. Suyu azaldıkça kaynar su ilave edin. Pişme esnasında dibi tutmasın diye kaşık, tencerenin dibine değdirilmez. Karıştırma, ancak tanelerin iyice pişmesinden sonra yapılır. Bu arada üzümleri yıkayın, kayısıları yıkayıp, kurulayıp küçük küp şeklinde doğrayın. Pişen dövmeye, üzümleri, birkaç diş karanfili ve kesilmiş kayısıları koyup meyveler yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Bu arada şekeri koyup tadı isteğe göre ayarlayın ve kıvamını kontrol edin. Ardından, içine gül suyu ilave edin. Yeniden tadına bakarak ateşten alın. Kâselere döküp, üzerini aşure baharatı, dövülmüş ceviz içi, kayısı çekirdekleri ve nar taneleri ile süsleyerek sıcak veya soğuk olarak servis yapın.