10 yılda 10 bin ayak inceledi

Ayağınızın kavisinde çok az eğrilik varsa veya hiç eğrilik yoksa ve ayağa kalktığınızda ayaklarınızda veya eklemlerinizde ağrı hissediyorsanız, bunun nedeni düztabanınız olabilir. Bu problem genellikle yürürken ayağın dışa doğru dönmesine neden olur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Açak’ın 2011 yılından bu yana üzerinde çalıştığı medikal çalışma, düztaban problemi çeken herkese çözüm sunuyor. Düztabanlar için ayarlanabilir tabanlık yapan Açak’ın çalışması Türkiye Patent Ofisi tarafından tescillenerek ulusal patent olarak onaylandı.

Prof. Dr. Açak, patentin düztaban olan bireylerin yaşam standardını yükselttiğini ve bacak ağrılarına son verdiğini söyledi. Bu tedavi yöntemiyle hastaların tedavisinde fayda sağlamayı istediklerinin altını çizen Açak, medikal girişimcilerin ilgilenmesini istedi.

Çocuğunun doğuştan düztaban olması üzerine harekete geçen Açak, yoğun bir çalışmanın sonucunda önemli bir tabanlık geliştirerek düztabanlı kişilere çare sundu. Ortopedik ayakkabılara rağmen 15 yaşına kadar çocuğunun ayak dezenformasyonunda her hangi bir gelişmeye görmeyen Açak, kendisi çözüm arayışına girdi.

Doktorların, düztaban için ameliyata rağmen çocuğu için yapılacak bir şeyin olmadığını söylemesi Açak’ı kendi çözüm arayışına sevk etti. En çok da doktorların, ‘Senin çocuk da koşmasın, yüzsün’ demesini sporcu bir baba olarak kabul etmediğini söyleyen Açak,

Kendi imkânlarımla bu işi yapmaya gayret ettim ve nihayetinde başardım. Sporcu sahalarında uzman olmam, milli takımlarda fizyoterapist ve masörlük yapmamdan aldığım güvenle inceleme yapmaya başladım. Piyasadaki tüm tabanlık ve ayakkabıları inceledim. Tüm tabanlıklarda problem olduğunu tespit ettim. 3 farklı çalışma yaparak 4 ay boyunca havuz ve uyku dışında sürekli ayağından çıkarmadım. Tabi bunu egzersizlerle destekledim. 42 numara giyen çocuğum 40 numaraya düştü. 18 santim sıçrarken 60 santime çıktı. 300-500 metre koşarken şimdi profesyonel sporcular gibi koşuyor artık. Tabanlık kullandığı tüm süre içinde normal insanların yaptığı tüm aktiviteleri yapıyor. Hiçbir kas ağrısı yok. Bunu TÜBİTAK projesi olarak yapıp; bununla da kalmayıp Türk Patent Enstitüsü’ne sundum. 5,5 yıl önce yaptığım başvuruyu değerlendiren Enstitü, ulusal patent olarak onayladı. Çocuğum düztaban iken şu an aktif bir sporcu

dedi.

Yaptığı çalışma kapsamında şu ana kadar 10 bin ayak incelediğini söyleyen Açak,

Türkiye genelinde yüzde 14 düztabanlılık oranı var. Bu oran ilerideki hareketsizlikten kaynaklı obeziteyi de aynı zamanda ifade ediyor. Yüksek tansiyon, şeker derken birçok kronik hastalığa sebebiyet veriyor aslında düztabanlığa bağlı obezite. Benim yaptığım tabanlık kişiye özel yüksekliği ayarlanabilir. Bu tabanlık üretildiği zaman toplumdaki herkes rahatlıkla tüm aktiviteleri yapabileceğini, düztabanlığın yan etkilerini olmayacağını iddia ediyorum. Beden eğitimi alanında patent alan tek kişi de benim, medikal bir parça geliştirerek

şeklinde konuştu.