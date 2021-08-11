11 Ağu 2021 - 10:18- Asayiş G: 11 Ağu 2021 - 10:20

Dün ağabeyini bugün de ağabeyinin arkadaşını vurdu

Malatya'da dün ağabeyini silahla vurarak yaralayan şahıs bugünde ağabeyinin arkadaşını yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dün ağabeyini bugün de ağabeyinin arkadaşını vurdu mask

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuzeli Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte ikamet eden Y.Ç. (25) sigara içmek için dışarı çıktı. Y.Ç.'nin dışarı çıkmasının ardından silah sesi duyulurken, cadde üzerine çıkan Y.Ç.'nin annesi oğlunu sağ bacağından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Y.Ç. ilk ifadesinde kendisine ateş açan şahsın K.İ. olduğunu belirtirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cadde üzerinde bir adet tüfek kartuşu bulunurken, K.İ.'nin dünde Y.Ç.'nin arkadaşı olan ağabeyini silahla vurarak yaraladığı öğrenildi.
Olay sonrası kaçan K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

# malatya, asayiş

11 Ağu 2021 - 10:18 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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