80’lerde festivaldi, 2021’de ‘festivalcik’ oldu

Kayısı Festivali’nin bu yıl 24’üncüsü ‘pandemi’ döneminde bahane edilerek, alelacele yapıldı. ‘Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ adı altında gerçekleştirilen festivalin sadece ‘uluslararası’ kısmı yok olmadı, yıllardan beri süregelen değerler bir bir yok edildi. 80’li yıllarda yapılan programlar, şehrin her noktasında düzenlenen etkinlikler ve festivalle ilgili basılan broşürler Kayısı Festivali’nin kalitesini yansıtırken, 2021 yılında yapılan festival ise her yönüyle eskiyi mumla arattı.

YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPILAN FESTİVAL

‘Dünyanın Kayısı Başkenti’ unvanının sahibi olan ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini yapan Malatya’da Kayısı Festivali’nin 24’üncüsü 16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Malatya’da Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde gerçekleştirilen festival, gelenekselleşmiş olmasına rağmen sürekli iptal edilerek, unutturuldu. İstikrarsız bir şekilde sürdürülen festival özelliğini iyice kaybetti. Son yıllarda sürekli iptal edilen, kimi zamansa gündeme dahi getirilmeyen festivalin içi iyice boşaltıldı.

Festivalin 23’üncüsü ‘Uluslararası Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ olarak gerçekleştirilirken, 24’üncüsünde ‘Uluslararası’ ibaresi yer almadı.

Kayısı Festivali’nden birkaç gün sonra yapılan Elbistan Festivali’nde ise sanatçı yağmuru yaşandı. Cem Adrian, Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Ali Kınık, Irmak Arıcı ve Oğuz Aksaç gibi sanatçılar sahne alırken, 1 Ağustos’ta yapılması planlanan Haluk Levent ve Melek Mosso konseri ise orman yangınları nedeniyle iptal edildi.

1984 yılında gerçekleştirilen Kayısı Festivali kapsamında basılan Türkçe, İngilizce ve Arapça broşürde kentle ilgili bilgilerin yanı sıra gezilebilecek ve görülmesi gereken yerlerinde bilgileri yer alıyor. Broşürde ayrıca, kente ulaşımla ilgili de detaylı bilgiler verilmiş. Özenle hazırlanan broşürde Malatya’nın tarihi ve tarihi eserlerine de yer verildiği görülüyor.

1985 yılında 9’uncusu yapılan Malatya Kayısı Festivali’nin programı

20 Temmuz 1985

Birinci gün programı

Saat 10.00 Kayısı Festivali’nin açılışı, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, İstiklal Marşı ile Şeref Defteri’nin Belediye Başkanı Sayın E. Seyhan Semercioğlu tarafından yazılması ve folklor gösterileri

Saat 10.30 Müstahsilin Kayısı Yarışması (Kernek Havuzbaşı)

Saat 14.30 Güzel Sanatlar Galerisi’nde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce sergilenecek ‘Türk Basınında Atatürk’ sergisi ve Malatya Amblem sergisinin açılışı

Saat 15.00 İnönü Stadı önünden Cengiz Topel Caddesi güzergahı ile Temelli Caddesi’nden şehre dönüş (Dörtyol’a kadar kuruluşların katılacağı kortej)

Saat 17.00 Vali Sayın Naim Cömertoğlu ve Belediye Başkanı E. Seyhan Semercioğlu’nun konuşmaları (Hükümet Meydanı)

Saat 17.30 Konuşmalardan sonra kortejin Hükümet Meydanı’ndan stada dönüşü

Saat 20.00 Folklor şöleni, konuk ve yerli ekipler ile mahalli ekip sanatçılarının gösterileri (İnönü Stadı)

21 Temmuz 1985

İkinci gün programı

Saat 10.00 Şehrin muhtelif yerlerinde folklor gösterileri

Saat 14.00 Form ve slayt gösterileri (Halk Eğitim Merkezi)

Saat 16.00 Spor gösterileri (İnönü Stadı)

Saat 18.00 Kimsesiz çocukların sünnet töreni (İnönü Stadı)

Saat 20.00 Folklor şöleni, konuk ve yerli ekipler ile mahalli sanatçıların gösterileri (İnönü Stadı)

22 Temmuz 1985

Üçüncü gün programı

Saat 10.00 Şehrin muhtelif yerlerinde folklor gösterileri

Saat 11.00 Başbakan Sayın Turgut Özal’ın Hükümet Meydanı’nda hitabı

Saat 16.00 Spor gösterileri (İnönü Stadı)

Saat 20.00 Folklor şöleni, konuk ve yerli ekipler ile mahalli sanatçıların gösterileri (İnönü Stadı)

Saat 20.00 Balo ve konuk sanatçıların konserleri ve güzellik yarışması (Kernek Havuzbaşı)

1987 yılında 11’incisi yapılan Malatya Kayısı Festivali’nin programı

20 Temmuz 1987

Birinci gün programı

Saat 08.00 Kayısı Bayramı (11.Kayısı Festivali’nin) açılışı: Atatürk Anıtı’na çelenk konulması (Çelenk yalnız komitece konulacaktır.) İstiklal Marşı’nın askeri bando eşliğinde söylenmesi, Şeref Defteri’nin Belediye ve Festival Komitesi Başkanı Sayın E. Seyhan Semercioğlu tarafından yazılması, panayırın gezilmesi, bisiklet yarışının Anıt önünden başlatılarak, istasyon virajına kadar devam ettirilmesi, folklor gösterileri

Saat 08.30 Üreticinin yetiştirmiş olduğu çeşitli kayısı türü ile Kernek Göl Gazinosu’nda yarışmaya katılması

Saat 09.00 Sayın Başbakanımız Turgut Özal’ı karşılamak üzere havaalanından Hükümet Binası’na kadar folklor ekiplerinin gösteriler yapması

Saat 10.00 Başbakanımız Sayın Turgut Özal’ın havaalanında karşılanması

Saat 10.30 Başbakanımız Sayın Turgut Özal’ın iştirakleriyle Kız Enstitüsü ile Hükümet Binası arasında halay çekilmesi (Malatya Malatya Bulunmaz Eşin), Başbakanımız Sayın Turgut Özal’ın Hükümet Meydanı’nda halka hitaben konuşması, Başbakanımıza hoş geldiniz pankartı ile birlikte paraşüt ekibinin alana inmesi

Saat 11.00 Başbakanımız Sayın Turgut Özal tarafından bazı tesislerin temel atma ve açılış törenlerinin yapılması

Saat 15.00 İnönü Stadyumu’ndan başlayarak Cengiz Topel ve Temelli Caddeleri’ni takiben Dörtyol’a kadar çeşitli kuruluşların katılacağı kortej

Saat 17.00 Belediye önünde askeri bando gösterileri

Saat 20.00 Kernek Belediye Aile Göl Gazinosu’nda Kayısı Bayramı Balosu, Kayısı Güzel Yarışması, İnönü Stadyumu’nda müzik şöleni ve folklor gösterileri

21 Temmuz 1987

İkinci gün programı

Şehrin muhtelif yerlerinde folklor gösterileri

Saat 14.00 İnönü Üniversitesi’nden Doç. Dr. Satılmış Kaya tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde kayısı konulu konferans ve slayt gösterileri

Saat 16.00 İnönü Stadyumu’nda spor gösterileri

Saat 19.00 İnönü Stadyumu’nda sünnet merasimi

Saat 20.00 İnönü Stadyumu’nda müzik şöleni ve folklor gösterileri

22 Temmuz 1987

Üçüncü gün programı

Saat 10.00 Şehrin muhtelif yerlerinde folklor gösterileri

Saat 14.00 Folklor ekiplerinin mesire yerlerinde gösteri yapması

Saat 16.00 İnönü Stadyumu’nda spor gösterileri

Saat 20.00 İnönü Stadyumu’nda müzik şöleni ve folklor gösterileri

2021 yılı festival programı

16 Temmuz Cuma

13.30 Festival açılışı (PTT önü Şemsiye Sokak)

17.00 Fotoğraf sergisi (Millet Bahçesi)

20.30 Malatya Türküleri Gecesi (Sümer Park)

17 Temmuz Cumartesi

09.30 ‘Arslantepe UNESCO Yolunda’ bisiklet yarışı (Başlangıç noktası: Arslantepe)

11.30 Bisiklet yarışı ödül töreni (Malatya Büyükşehir Belediyesi önü)

14.00 Kayısı yarışması (Sanat Merkezi)

19.00 Kortej (Başlangıç: Doğa Cadde AVM)

20.30 Konser (Kutsi-Zara yer: Malatya Büyükşehir Belediye arkası)