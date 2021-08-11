“Zararın sorumlusu Belediye ve MEGSAŞ’tır”

MEGSAŞ’ın 200 gramlık ekmeği 1,5 liradan satmasının fırıncıları olumsuz etkilediğini kaydeden Büyükelçi, “Ekmeğe zam yapıldı ki, fırıncılar biraz kendine gelsinler, biraz kazansınlar ancak yapılan zam hiçbir şeye yaramadı. Fırıncılar zarar ediyor, bunun da sebebi Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MEGSAŞ’tır” dedi.

Geçtiğimiz aylarda un, maya ve diğer giderlerin fazla olduğu gerekçesiyle 1,5 liradan satılan ekmek, gramajı yükseltilerek 2 liradan satılmaya başlanmıştı. Biraz olsun kar etmek düşüncesiyle zam yaptıklarını dile getiren Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, beklentilerinin tam tersi olduğunu ileri sürerek, kar yerine zarar ettiklerini açıkladı. Zarar etmelerinin sebebini anlatan başkan Büyükelçi, önemli iddialarda bulundu.

Şu anda fırıncıların en büyük sıkıntısının bu sefer Malatya Büyükşehir Belediyesi olduğunu ileri süren Başkan Büyükelçi, ekmeğin gramajının 230 gram olmasına rağmen belediyenin bunu yapmadığını ileri sürdü.

“EKMEĞİN GRAMAJI HER ZAMAN AYNIYDI”

Belediye market ve diğer zincir marketlerin ekmeği 1,5 liradan satmasının fırıncıları olumsuz etkilediğini öne süren Büyükelçi,

Ekmeğin gramajı her zaman aynıydı. Malatya’da çıkan il kararı ekmeğin gramajı 230 gramdır ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmeği 200 gram çıkartıyor. Ve bunu da 1,5 liradan satıyor. Bu da bütün fırıncıları olumsuz etkiliyor. Çünkü insanlarımız gramaja bakmıyorlar. Biz belediyenin ekmeğini satan büfelere isterseniz 1,25’e verin diyoruz. Ama Esenlik Marketin 1,5 liradan ekmek satması bizi çok etkiliyor. Çünkü Malatya’da 38 tane belediyeye ait market var, bu marketlerin 1,5 liradan ekmek satması tüm fırıncıları olumsuz etkiliyor. Fırıncı esnafları şu anda iş az olduğu için iş yapamıyor. Sirkülasyon yok. Belediye bize büyük sıkıntı veriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin marketleri bu şekilde ekmeği satınca diğer zincir marketlerin şubeleri de aynı yolu takip ediyor. Zincir marketlerin Malatya’daki kolları da ekmeği 1,5 liradan satıyor ve bundan da fırıncılar oldukça mağdur oluyorlar

diye konuştu.

“FIRINCILAR ZARAR EDİYOR”

“Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne biz, ‘Halk ekmeği 1,25’ e sat ama ekmeğin gramajını 230 grama çıkart” diyen Büyükelçi,

Hiçbir dönemde gram ayrımı yapılmadı. Ancak bu dönem Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kurala uymuyor. Malatya’da ekmeğe zam yapılalı 3 ay oldu, bu süre boyunca Belediyeyle hep görüşüyoruz, ‘Tamam böyle yaparız, şöyle yaparız’ deniyor ancak maalesef bir şey yapılmadı. Bu nedenle fırıncı esnafları eylem yapmak istediler. Eylemi zorla engelledik. Bu sonuçta sizin ekmeğiniz. Ekmeğiniz için eylem yaparsınız. Çünkü fırıncılar zarar ediyorlar. Fırıncılar ne zamana kadar, nereye kadar bu zararı çekecekler? Şu anda fırıncıların en büyük isyanı bu. Ekmeğe zam yapıldı ki, fırıncılar biraz kendine gelsinler, biraz kazansınlar ancak yapılan zam hiçbir şeye yaramadı. Fırıncılar zarar ediyor, bunun da sebebi Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MEGSAŞ’tır

iddialarında bulundu.