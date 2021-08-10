10 Ağu 2021 - 17:56- Asayiş G: 10 Ağu 2021 - 18:09

Malatya'da cinayet!

Tecde Altın Kayısı Caddesi üzerinde meydana kavgada bıçaklanan Yunus İz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Olay, 8 Ağustos Pazar günü gece Tecde  Altın Kayısı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen sebepten çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 yaşındaki Yunus İz, H.B.B. tarafından bıçaklandı.

Yaralı şekilde kaldırıma bırakılan Yunus İz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Yunus İz, hayatını kaybetti.

Olay sonra yakalanarak gözaltına altına alınan H.B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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10 Ağu 2021 - 17:56 Malatya- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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