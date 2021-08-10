Malatya'da cinayet!

Olay, 8 Ağustos Pazar günü gece Tecde Altın Kayısı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen sebepten çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 yaşındaki Yunus İz, H.B.B. tarafından bıçaklandı.
Yaralı şekilde kaldırıma bırakılan Yunus İz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Yunus İz, hayatını kaybetti.
Olay sonra yakalanarak gözaltına altına alınan H.B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.