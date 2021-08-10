Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesinin Somuncu Baba Bulvarı'ndaki bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sandıkkaya yönetimindeki 01 EZ 179 plakalı hafif ticari araç bulvar üzerinde seyir halindeyken, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan anne-kız ile yanlarındaki kadına çarptı. Kaza sonrasında Refika Akpınar (44) ile kızı Sümeyye (21) ve akrabaları Ayşe Akpınar (29) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 acil sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapıldı. Yaralılardan Refika ve Ayşe Akpınar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Sümeyye Akpınar ise İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
'Karşıya geçme kararsızlığı kazaya neden oldu' iddiası
Öte yandan kazanın, 3 kadının şehirlerarası yolda karşıdan karşıya geçme konusunda kararsız kalması nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, kaza sonrasında Malatya-Kayseri karayolu bir süre trafiğe kapalı tutuldu.
Kazadan sonra hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Sandıkkaya polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.