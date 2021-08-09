09 Ağu 2021 - 17:03- Eğitim G: 09 Ağu 2021 - 17:44

21 Bin Kontenjandan 10 Bini Yabancı Uyruklulara

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 21 Bin Olan Öğrenci Kontenjanını 10 Binini Yabancı Uyruklu Öğrencilere Ayırması Büyük Tepki Topladı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
21 Bin Kontenjandan 10 Bini Yabancı Uyruklulara mask

Üniversiteler kontenjanlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklanan üniversite kontenjanlarında dikkat çeken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Üniversite 21 Bin öğrencilik kontenjanını açıklarken 11 Binini Türk öğrencilere ayırdı. Geriye kalan 10 Bini yabancı uyruklu öğrencilere ayıran üniversite kısa sürede büyük tepkilerle karşılaştı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu alımların tamamen rant olduğunu dile getirdi. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının 1 yılda %1,5 dan %47'ye çıkmasına sert tepki gösteren Purçu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı 1 Yılda %1,5’tan %47’ye ÇIKTI! Devlet üniversitesi olan DEÜ’de, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak olan öğrenim ücretleri 54 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Belli ki kontenjanının yarısını yabancı uyruklu öğrencilere ücretli eğitim üzerinden açan devlet üniversitesi Dokuz Eylül, bu yolla rant elde etme peşinde! YKS ve YÖS’ün zorluk derecesi arasındaki uçurum da ortadayken; Üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi, partili rektörlerin oyuncağı yapan iktidarın karşısında sonuna kadar savunacağız!

dedi.

Purçu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Meclis Soru Önergesi ve Bilgi Edinme Başvurusu yaptı.

# öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Üniversite Kontenjan Alımı

09 Ağu 2021 - 17:03 Malatya- Eğitim

Muhabir Beyza Nur Gül

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