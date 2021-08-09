21 Bin Kontenjandan 10 Bini Yabancı Uyruklulara

Üniversiteler kontenjanlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklanan üniversite kontenjanlarında dikkat çeken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Üniversite 21 Bin öğrencilik kontenjanını açıklarken 11 Binini Türk öğrencilere ayırdı. Geriye kalan 10 Bini yabancı uyruklu öğrencilere ayıran üniversite kısa sürede büyük tepkilerle karşılaştı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu alımların tamamen rant olduğunu dile getirdi. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının 1 yılda %1,5 dan %47'ye çıkmasına sert tepki gösteren Purçu sosyal medyasından yaptığı açıklamada,
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı 1 Yılda %1,5’tan %47’ye ÇIKTI! Devlet üniversitesi olan DEÜ’de, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak olan öğrenim ücretleri 54 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Belli ki kontenjanının yarısını yabancı uyruklu öğrencilere ücretli eğitim üzerinden açan devlet üniversitesi Dokuz Eylül, bu yolla rant elde etme peşinde! YKS ve YÖS’ün zorluk derecesi arasındaki uçurum da ortadayken; Üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi, partili rektörlerin oyuncağı yapan iktidarın karşısında sonuna kadar savunacağız!
dedi.
Purçu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Meclis Soru Önergesi ve Bilgi Edinme Başvurusu yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.