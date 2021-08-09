Fırat kenarında 5 bin yıllık tarih

Arslantepe’nin ne olduğunu, neden dünya kalıcı miras listesinde yer aldığını, bunun avantajlarını değerlendiren ve ömrünü Arslantepe adayan İtalyan Marcella Frangipane, hala ilk kazı gününün heyecanını taşıyor.

Katıldıkları bir televizyon programında Fatih Altay’ın Teke Tek programında sorularını yanıtlayan Arslantepe İlk Kazı Heyet Başkanı İtalyan Marcella Frangipane ve şu anki Kazı Heyet Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi ile Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal (Arslantepe Kazı Heyet Başkan Yardımcısı) Arslantepe’nin dününü, bugünü ve yarınını anlattılar.

Arslantepe Höyüğü’nün dünya kalıcı miras listesinde yer almasının gururunu yaşayan ilk kazı heyeti başkanı İtalyan Marcella Frangipane, ilk kazının 1961 yılında başladığı ve büyük bir çaba ile hala devam ettiğini söyledi.

Burada M.Ö. dayanan çok uzun bir tarih var” diyerek sözlerine başlayan Marcella, Arslantepe’nin UNESCO serüvenini anlatırken büyük gurur duyuyor. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda her sene yeni bulguların ortaya çıktığını söyleyen Marcella, işini severek ve özveriyle yapan bir grupla çalıştığını kaydederken, “Bu bir iş değil, hayattı” dedi. Arslantepe kazısında 3 kuşaktan isimlerle çalıştığını anlatan Marcella, bölge halkı Orduzululara da ayrı bir teşekkür ediyor. Kalıcı miras Arslantepe Höyüğü’nden kısaca bahseden Marcella, “Araştırma benim için çok önemli. İlk kazıyı yapmaya başladığımızda aynı hedef doğrultusunda hareket eden insanlarla çalıştım. O bölgede yaşayan dedenin oğlu ve ilerleyen yıllarda onun da çocuğuyla çalıştım. Yani 3 aynı ruhu yaşayan 3 kuşak. Hep beraber çalıştık. Malatya personelleriyle birlikte yaptık. Sadece iş değil bu bir hayattı. Yaptığımız kazılar sonucunda bir saray bulduk. Biz her sene yeni şeyler bulduk. Arslantepe’deki bu saray ‘devlet’ sisteminin başladığı yerdi. Devlet sistemi, yazı öncesine dayanıyordu

dedi.

Arslantepe Höyüğü’nün çok iyi korunmasının UNESCO için önemli olduğunu söyleyen Marcella, bu süreçte üstün korunma neticesinde zorlanmadıklarını söyledi.

Arslantepe Kazı Heyet Başkanlığını Marcella’dan devralan İtalyan Doc. Dr. Doç Dr. Francesca Balossi ise 1990’lı yıllarda kazılara dahil olarak çeyrek asır ömrünü bu kazılara adayan diğer bir bilim insanı Arslantepe Kazı Başkanı Doç Dr. Francesca Balossi, mevcut kazıları yürütürken M.Ö. 3400’lü yıllardan kalma Höyüğü,“Yıllara sığmayacak kadar uzun bir tarihi var burada ve kesinlikle Malatya’ya daha büyük bir müze lazım” diyerek yerel yöneticilere müze ihtiyacından bahsediyor.

Arkeolojinin çok zor bir alan olduğunu, emek ve sabır istediğini söyleyen Do. Dr. Balossi, Arslantepe’de 2 ay kazı yaptıklarını ve kalan 10 ayda da çıkarılan buluntuların değerlendirmekle geçtiğini söyledi. Balossi, “2 ay çalışıyoruz. 2 ay boyunca bir sürü objeler buluyoruz. 10 bu malzemeleri anlamak ve analiz etme için lazım. 2 ay kazma 10 ay değerlendirme. Ne kadar sürer derseniz bitmez” dedi.

Şu ana kadar elde edilen buluntular üzerine konuşan Balossi,

Neolatik Dönem var. Yüzeyden seramikler görüyoruz. Tunç, Bakır ve Hitit ve Roma dönemi buluntuları var. Buradaki iş kesinlikle bitmez. Fransızlar, İtalyanlar çalışıyorlar ama burada çok daha fazla iş ve tarih var. Koruma önemli bir şey. Biz bu saraya ulaşmak için 60 yıl çalıştık. Hala devam ediyor. Bu saray, Arslantepe’nin devletinin sarayı. Anadolu’nun bilinen en eski devleti burada ve biz o devletin sarayına ulaştık. Sıvası beyaz orijinal ve 5 bin yıldır korunan bir saray. Tapınakları olan, Elit sınıf için odalar, halk için avlular falan var. Dünyanın en eski kılıçları bu sarayda bulundu. Bu devlet sistemini anlamak için nasıl çalışıldı, ne yapıldı, bunlar için 60 yıl gerekti

ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Balossi konuşmasına şöyle devam etti:

Bu sarayda, M.Ö. 3400 yılına ait bir arşiv bulduk. Bu dönemde yazı yok ama çok önemli mühürler kullanılmış ve arşiv tutmuş. Mühür baskılarını kille, çamura yapmışlar. Bu sarayda mühür baskılarla idare ve ekonomik sistem kurdular. Mühürler resimli. Bu dönem Neolitiği anlatıyor. Sonra Sümerler geldi. Malatya Arslantepe Müzesi’nde sergilenen bir sürü buluntu var. Hepsi orada sergileniyor. Hiçbirinin yurt dışına çıkarılması söz konusu değil.Toplum Arslantepe’yi sahipleniyor. Biz çalışıyoruz ve beraber koruyoruz. Tepe onların hayatlarının parçası

BİLİMİN ÜLKESİ VE SINIR YOK

Kazı çalışmalarını bütçesini İtalya ve Roma üniversiteleri tarafından finanse edildiğini söyleyen Balossi yerel yöneticilere verdikleri destek için teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerine fahri hemşerilik verdiğini söyleyen Balossi, Orduzululara Arslantepe sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyor. Son olarak “bilimin ülkesi ve sınırı yok” diyerek sözlerini noktalayan Balossi, UNESCO kararını oldukça mutlu karşılıyor.

Arslantepe Kazı Heyet Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, ise Arslantepe’de yapılan kazılar sonrası bölgenin üst düzey korumaya alındığını söyledi. Türkiye’de şu an 470 arkeolojik kazının yürütüldüğünü söyleyen Erdal, bu kazıların 30’nun yabancılar tarından yürütüldüğünü söyledi. Kazının Türkler kadar en az İtalyanlar içinde önemli olduğunu söyledi.