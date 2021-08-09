MYB’de Hayati Palancı dönemi

Mevcut yönetimle yoluna devam etme kararı alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da takımın başına geçecek teknik adam belli oldu. Turuncu yeşilliler, takımı BAL’dan 3.Lig’e çıkaran 54 yaşındaki Hayati Palancı ile anlaştı.

Geride kalan sezon TFF 3. Lig’de play off’larda mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, 3-4 Eylül’de başlayacak olan sezonda düşük bütçeli bir kadroyla mücadele edeceği öğrenilirken, takımın başına Malatyalı bir teknik adam geçti. Doğu Anadolu ekibi, yeni sezon için teknik direktör Hayati Palancı ile anlaştı.

Palancı ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Malatya Yeşilyurt Belediyespor'umuz daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Hayati Palancı ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz'' denildi.

2001 yılında Efsane Malatyaspor’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Palancı, 2005 yılında önce Trabzonspor ardından Gençlerbirliği ve 2006 yılında bir kez daha Efsane Malatyaspor’da yardımcı antrenörlük yaptı.

2006-2009 yıları arasında Karagümrük’te teknik direktörlük görevini üstlenen Hayati Palancı, 2009-2011 yılları arasında Efsane Malatyaspor’da teknik direktör olarak görev yaptı. 2015 yılında İzmirspor, 2016 yılında Dersimspor’da teknik direktörlük yapan Palancı, 2018’de Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un başına geçti. Turuncu yeşilli takım Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nden 3.Lig’e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, 2021 yılında bir kez daha Malatya ekibiyle anlaştı.