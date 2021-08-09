Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM’in açıkladığı rakamları değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Gerek pandeminin izlerinin yavaş yavaş siliniyor olması, gerekse yapmış olduğumuz nitelikli yatırımların faaliyete geçmesiyle Malatya’dan yapılan ihracat rakamlarımız 2021 yılında 2020 yılına göre artmaya devam ediyor. TİM’in verilerine göre 2020 yılı Temmuz ayında ilimizde 18 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2021 yılının Temmuz ayında 25 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Yani 2021 Temmuz döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artış gösteren bir ihracatımız olmuştur. Ayrıca 2021 yılının ilk 7 ayında (Ocak-Temmuz) Malatya’mızdan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 195 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının ilk 7 ayında ihracat rakamımız 155 milyon dolardı. Bu artışın yıl sonunda daha fazla olacağını düşünüyoruz. İhracatçı firma sayımızda ve üyelerimizin talebi üzerine odamız tarafından hazırlanan ihracat belgesinde de ciddi bir artış yaşanmaktadır. Salgın döneminde tüm zorluklara rağmen durmayan ve üretime devam eden sanayicilerimizi kutluyor, bu olumlu verilerin artarak devam etmesini temenni ediyorum
dedi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.