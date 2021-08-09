09 Ağu 2021 - 15:55- Gündem

Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor”

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Salgın etkisini kaybediyor, sanayimizde çarklar hızla dönmeye devam ediyor. 2021 yılının Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla 25 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılının ilk 7 ayında da önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 25 arttırdık” dedi.