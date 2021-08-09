Buz İdrissa Doumbia’yı İstedi!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da yönetim orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Transferde bugüne kadar birçok isimle görüşen sarı kırmızılı kurmaylar ligin başlamasına sayılı günler kala takviye yapma konusunda sessizliğini koruyor. Ligde önceki sezonlarda yaşanan sıkıntılı süreçleri bir daha yaşamak istemeyen Malatya ekibinde büyük titizlikle yürütülen transfer görüşmelerinde 3-4 isimle mutlu sona yaklaşılırken yönetimin 23 yaşındaki yıldız adayı İdrissa Doumbia için temasa geçti. Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’ın da gündeminde yer alan Fildişili orta saha için Sporting Lizbon’un kapısına çalan Yeni Malatyaspor’un ilk teklifini yaptığı iddia edildi. İspanyol ekibi Huesca’da kiralık olarak oynayan genç futbolcunun, kısa süre içerisinde kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayacak olan imzayı atabileceği ifade edilirken, Malatya yönetiminin de transferi bitirmek adına yoğun mesai harcadığı kaydedildi. Özellikle İrfan Buz'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Doumbia için yönetimin, tüm şartları zorladığı öğrenildi.