09 Ağu 2021 - 15:28- Ekonomi G: 09 Ağu 2021 - 15:33

Eğitim tesisleri onarımı yaptırılacak

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim tesisleri onarımı yaptıracağını duyurdu.
Eğitim tesisleri onarımı yaptırılacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Malatya İli 14 Grup Eğitim Tesisleri Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

3 adet okulun onarımının yapılacağı ihalenin teklif açma tarihi 18 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

09 Ağu 2021 - 15:28 Malatya- Ekonomi

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