Bina bakım ve onarım işleri yaptırılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Yeşilyurt Sümer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi ise 16 Ağustos olarak belirtildi.

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