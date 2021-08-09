Belediyeye ait iki adet büfe kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Fırat Mahallesi, “TOKİ Malatya Beydağı 3.Bölge 2.Kısım Toplu Konutları” bölgesi Alemdar Sokak üzerinde bulunan 1 adet büfe ile Merkez Beydağı Mahallesi “TOKİ Merkez Beydağı 568 Adet Toplu Konut Alanı” içerisinde bulunan 1 adet büfe olmak üzere, yetki ve sorumluluğu Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan 2 adet büfe işletmesinin kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 19/08/2021 Perşembe günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

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