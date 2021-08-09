Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Fırat Mahallesi, “TOKİ Malatya Beydağı 3.Bölge 2.Kısım Toplu Konutları” bölgesi Alemdar Sokak üzerinde bulunan 1 adet büfe ile Merkez Beydağı Mahallesi “TOKİ Merkez Beydağı 568 Adet Toplu Konut Alanı” içerisinde bulunan 1 adet büfe olmak üzere, yetki ve sorumluluğu Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan 2 adet büfe işletmesinin kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 19/08/2021 Perşembe günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
09 Ağu 2021 - 15:16- Ekonomi Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 15:19
Belediyeye ait iki adet büfe kiraya verilecek
Battalgazi Belediyesi'ne ait iki büfenin kiraya verileceği duyuruldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.