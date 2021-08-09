09 Ağu 2021 - 15:00- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 15:12

819 araç trafikten men edildi

Malatya’da trafik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 819 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
819 araç trafikten men edildi mask

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, trafik birimlerince emniyetin sorumluluk bölgesinde bulunan 95 bin 737 araç kontrol edildi. Ekipler, kontroller kapsamında çeşitli ihlallerden 4 bin 92 sürücü ve 17 bin 99 araca işlem uyguladı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 819 araç trafikten men edildi. Ayrıca, Fahri Trafik Müfettişlerince 940 araca cezai işlem uygulandı.

Trafik polisleri tarafından 8 bin 907 sürücü ve yayaya bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulduğu da bildirildi.

(Haber Merkezi)
# trafik, malatya, Trafiğe Kayıtlı Araç

09 Ağu 2021 - 15:00 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi mask
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi
Belediyeye Ulaşmak İstiyorsanız TWEET Atın! mask
Belediyeye Ulaşmak İstiyorsanız TWEET Atın!
Kriz Fırsatçıları İş Başında! mask
Kriz Fırsatçıları İş Başında!
Malatya’da karayollarına 8 milyarlık yatırım mask
Malatya’da karayollarına 8 milyarlık yatırım
Her Eve Bin Yangın Tüpü mask
Her Eve Bin Yangın Tüpü
Malatya’da Yaz Yağmuru mask
Malatya’da Yaz Yağmuru
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL