İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, trafik birimlerince emniyetin sorumluluk bölgesinde bulunan 95 bin 737 araç kontrol edildi. Ekipler, kontroller kapsamında çeşitli ihlallerden 4 bin 92 sürücü ve 17 bin 99 araca işlem uyguladı.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 819 araç trafikten men edildi. Ayrıca, Fahri Trafik Müfettişlerince 940 araca cezai işlem uygulandı.
Trafik polisleri tarafından 8 bin 907 sürücü ve yayaya bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulduğu da bildirildi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.