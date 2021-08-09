09 Ağu 2021 - 14:39- Asayiş G: 09 Ağu 2021 - 14:44

Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü

Malatya'da sıvı bir madde altıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan şahsın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göletaltı Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 43 yaşındaki Celal Kavak, sabah saatlerinde fenalaştı. Kavak'ın fenalaştığını gören komşuları, şahsı bölgede bulunan bir sağlık kuruluşuna götürürken, Kavak buradaki tedavisinin ardından evine döndü.
Bir süre sonra tekrar fenalaşan Kavak evinin önünde yere yığılırken, bölgede geçen komşusunun durumu fark etmesinin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Doktorlar tarafından ölümü şüpheli bulunan Celal Kavak'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri şahsın ikametinde inceleme yaptı.
Celal Kavak'ın evinde yapılan incelemelerde kolonya ağırlıklı sıvı maddelerden oluşan bir karışım bulundu. Şahsın bu karışımdan aldıktan sonra fenalaştığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

# asayiş, battalgazi, malatya
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti mask
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti mask
Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti
Katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı mask
Katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı
Pütürge’de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Pütürge’de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Trafik polislerinden beton mikseri şoförlerine eğitim mask
Trafik polislerinden beton mikseri şoförlerine eğitim
Ot yangını büyümeden söndürüldü mask
Ot yangını büyümeden söndürüldü
Malatya'da 980 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
Malatya'da 980 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü mask
Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra’nın babasından DNA örneği alındı mask
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra’nın babasından DNA örneği alındı
Malatya’da Kaybolan Kız Kardeşler Aranıyor mask
Malatya’da Kaybolan Kız Kardeşler Aranıyor

09 Ağu 2021 - 14:39 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Manisa’da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı mask
Manisa’da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Malatya'da 980 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
Malatya'da 980 kök Hint keneviri ele geçirildi
Trafiği felç eden zincirleme kaza mask
Trafiği felç eden zincirleme kaza
Genç kadının feci ölümü mask
Genç kadının feci ölümü
KAYIP KIZ KARDEŞLERİ EMNİYET EKİPLERİ BULDU mask
KAYIP KIZ KARDEŞLERİ EMNİYET EKİPLERİ BULDU
Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü mask
Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL