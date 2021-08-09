09 Ağu 2021 - 14:36- Asayiş G: 09 Ağu 2021 - 14:40

Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.
Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı mask

Malatya’da polis ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uyması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 2 gün gerçekleştirilen park denetimlerinde 336 araç kontrol edildi.
Kontrollerde, engelli araçlar için ayrılmış park yerine park eden 87 araca ve diğer maddelerden 6 araca idari işlem uygulandı.

(İHA)

09 Ağu 2021 - 14:36 Malatya- Asayiş

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