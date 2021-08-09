“Kayısımız 110 ülkenin sofralarını süslüyor”

Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya'da ticari hayatın merkezinde yer alan "Şire Pazarı’ndaki esnafları ziyaret etti. Çalık, Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8,5 milyonunu barındıran ve birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği Malatya'da, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Toprak Mahsülleri Ofisinin kuru kayısı alımını 2020 yılında gerçekleştirdiğini söyledi.

Malatya ekonomisinin can damarı ve 50 bine yakın ailenin direkt geçimini kayısının özellikle Güneydoğu ve Doğu'dan gelen çok sayıda mevsimlik tarım işçisine de iş ve aş sağladığını belirten Öznur Çalık, üreticinin kayısıyı uzun ve zahmetli bir yolculuğun ardından Amerika'dan Rusya'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanından 110 ülkenin sofralarını süslediğini kaydetti.

“BU YILIN İLK 7 AYINDA 151 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLADI”

Malatya’nın kayısı ihracatında dünya lideri olduğunu aktaran Milletvekili Çalık, son 10 yılda kentten 1 milyon 45 bin ton kayısı ihracatının gerçekleştiğini ve karşılığında yaklaşık 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi. Çalık,

Malatya’dan yıllık ortalama 80- 85 bin tonluk kuru kayısı ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 300 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli kayısının bu topraklarda yetiştiğinin bir göstergesidir. Malatya, kayısıyı katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir. Bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında yani ilk 7 ayında 43 bin 809 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilmiş ve 151 milyon 272 bin dolar gelir elde edilmiştir

diye konuştu.

“MALATYA KAZANIYOR, TÜRKİYE KAZANIYOR”

Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımına başlamasıyla birlikte fiyatlarda da istikrarlı bir sürece girildiğine dikkat çeken Çalık,

Böylece Malatyalı kayısı üreticimizin ve çiftçimizin emeği, alın teri artık yerde kalmıyor. Kayısımızın değerini bulduğu, istikrarlı bir dönem yaşanıyor. Üreticimiz kazanıyor, ihracatçımız kazanıyor, Malatya kazanıyor ve Türkiye kazanıyor” dedi. Çalık, “TMO aynı zamanda Malatya 1.Organize Sanayi Bölgemizdeki Kuru Kayısı Lisanslı Deposunda kuru kayısı alımını da gerçekleştirerek ülke genelinde kendi satış ofislerinde kayısımızı satışa sunması da iç tüketime yönelik önemli bir gelişmedir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kayısı üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.

ifadelerini kullandı. Çalık, daha sonra Dörtyol Caddesindeki esnafları gezerek, sorun ve taleplerini dinledi.

(BÜLTEN)