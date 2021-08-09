10 ülkeye 51 bin 616 ton kayısı ihracatı

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya’dan 1 Ağustos 2020 ila 31 Temmuz 2021 dönemleri arasında 115 ülkeye toplam 87 bin 121 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, bunun karşılığında 291 milyon 749 bin dolar gelir sağlandı.

EN ÇOK İHRACAT ABD’YE

2020 yılında 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, toplam 266 milyon dolar gelir elde edildi. 2010-2020 yılları arasında bir milyon 2 bin 839 ton kuru kayısı ihraç edildi. Bunun karşılığında ise 3 milyar 312 milyon 351 bin dolar gelir sağlandı. 2021 yılında 7 aylık dönemde 43 bin 809 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, 151 milyon 272 bin dolar gelir elde edildi.

Kuru kayısının en çok ihraç edildiği ülkelerin başında Amerika, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık geliyor. ABD’ye toplamda 13 bin 167 ton kuru kayışı ihraç edilirken, bunun karşılığında 45 milyon 864 bin dolar gelir sağlandı.

10 ÜLKEYE 51 BİN TON İHRACAT, 179 MİLYON DOLAR GELİR

Kuru kayısı yapılan ülkeler ve elde edilen gelir şöyle:

ABD-13 bin 167 ton-45 milyon 864 bin dolar

Almanya-6 bin 711 ton-28 milyon 654 bin ton

Fransa-6 bin 811 ton-25 milyon 837 bin dolar

Birleşik Krallık-5 bin 654 ton-25 milyon 837 bin ton

Brezilya-4 bin 110 ton-14 milyon 67 bin dolar

Avustralya-3 bin 598 ton-12 milyon 93 bin dolar

Hollanda-3 bin 197 ton-11 milyon 751 bin dolar

Rusya Federasyonu-3 bin 480 ton-8 milyon 374 bin dolar

Polonya-2 bin 432 ton-8 milyon 15 bin dolar

Çin Halk Cumhuriyeti-2 bin 465 ton-6 milyon 767 bin dolar