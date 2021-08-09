3 günde 7 deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Malatya’da 6-7-8 Ağustos tarihlerinde 7 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 3’ü Hekimhan, 2’si Battalgazi, 1’i Pütürge, 1’i ise Darende merkezli yaşandı.
Hekimhan’da büyüklükleri 3,4 ila 1,4 arasında değişen 3 deprem meydana geldi. Battalgazi ve Hekimhan’da büyüklüğü 2,3 olan deprem meydana gelirken, 24 Ocak 2020 depreminde büyük hasar alan Pütürge’de 2,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Kentte 6-7- ve 8 Ağustos tarihlerinde yaşanan depremler şöyle:
6 Ağustos
21.11-Pütürge 2,2
22.10-Darende 2,3
22.27-Hekimhan 2,0
11.04-Hekimhan 1,4
10.57-Hekimhan 3,4
7 Ağustos
01.30-Battalgazi 2,3
8 Ağustos
04.23-Battalgazi 1,6
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.