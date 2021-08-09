09 Ağu 2021 - 09:32- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 09:34

3 günde 7 deprem

Malatya’da 3 günde büyüklükleri 3,4 ila 1,4 arasında değişen 7 deprem meydana geldi.
3 günde 7 deprem mask

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Malatya’da 6-7-8 Ağustos tarihlerinde 7 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 3’ü Hekimhan, 2’si Battalgazi, 1’i Pütürge, 1’i ise Darende merkezli yaşandı.

Hekimhan’da büyüklükleri 3,4 ila 1,4 arasında değişen 3 deprem meydana geldi. Battalgazi ve Hekimhan’da büyüklüğü 2,3 olan deprem meydana gelirken, 24 Ocak 2020 depreminde büyük hasar alan Pütürge’de 2,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Kentte 6-7- ve 8 Ağustos tarihlerinde yaşanan depremler şöyle:

6 Ağustos

21.11-Pütürge 2,2

22.10-Darende 2,3

22.27-Hekimhan 2,0

11.04-Hekimhan 1,4

10.57-Hekimhan 3,4

7 Ağustos

01.30-Battalgazi 2,3

8 Ağustos

04.23-Battalgazi 1,6
# malatya, deprem

09 Ağu 2021 - 09:32 Malatya- Gündem

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