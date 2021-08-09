09 Ağu 2021 - 09:30- Kültür & Sanat G: 09 Ağu 2021 - 09:32

Muharrem Ayı’nın İslam tarihi açısından önemlidir

Muharrem Ayı Orucu bugün başladı. Muharrem ayı 7 Eylül’de sona erecek ve 8 Eylül 2021’de Safer ayı başlayacak.

FERDİ DURDU
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Muharrem Ayı’nın İslam tarihi açısından önemlidir mask

Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Aşure Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır.

Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir.

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

CEM Vakfı Malatya Şubesi’nden alınan bilgiye göre, Malatya için matem oruçlarını açma saatleri şöyle:

1.gün 9 Ağustos Pazartesi: 19.46

2.gün 10 Ağustos Salı: 19.45

3.gün 11 Ağustos Çarşamba: 19.44

4.gün 12 Ağustos Perşembe: 19.43

5.gün 13 Ağustos Cuma: 19.41

6.gün 14 Ağustos Cumartesi: 19.40

7.gün 15 Ağustos Pazar: 19.39

8.gün 16 Ağustos Pazartesi: 19.38

9.gün 17 Ağustos Salı: 19.36

10.gün 18 Ağustos Çarşamba: 19.35

11.gün 19 Ağustos Perşembe: 19.34

12.gün 20 Ağustos Cuma: 19.32

Muharrem Ayı Orucu’nda neler yapılmaz?

“Muharrem orucundaki esas temelde, nefsine hâkim olup, her çeşit beşeri eğlenceden, beşeri zaaflardan, matem ayı boyunca kendinizi saklayabilmenizdir. Onu yapabildiğiniz de takdirde o matem, matemdir. Muharrem orucunda her türlü zevk ve eğlenceden uzak durulur. 12 gün boyunca asla et yenmez, su içilmez. Bıçak gibi kesici aletler kullanılmaz.”

# Muharrem Ayı Orucu, malatya

09 Ağu 2021 - 09:30 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Ferdi Durdu

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