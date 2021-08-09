Çocuğunuza aşı yaptırır mısınız?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan BioNTech ve Sinovac aşılarının ülkemize gelmesiyle aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Böylelikle sırası gelen ve aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar aşılarını yaptırıyor. Geçtiğimiz günlerde 16 yaş ve üstü vatandaşlarında en kısa sürede aşı randevu sistemine tanımlanacağı duyurulmuştu. Ancak 16 yaş altı çocuklar için aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

Çocuğuna aşı yaptırmayacağını söyleyen vatandaş Emin Ekinci,

Çocuğuma aşı yaptırmayı düşünmüyorum. Şöyle aşı tam da içime sinmiyor, ileride çocuğuma bir sıkıntı olur, diye korkum var. Hatta bende aşı yaptırmadım. Çünkü bir aşının 6-10 sene arasında bir test süreci var. Daha aşı çıkalı bir yıl olmuş, daha belli aşamalardan geçmemiş, yan etkileri de ileride belli olmadığı için şu an aşı yaptırmayı düşünmüyorum. Çocuğuma da aşı yaptırmayacağım. Eğer ileride tam kesinleşirse o zaman yapmayı düşünürüm

dedi.

“BÜYÜKLER OLSUN, KÜÇÜK ÇOCUKLAR OLMASIN”

Vatandaş Ayşe Büyükkaya da çocuklara aşı yapılmasını ön görmeyen vatandaşlar arasında Büyükkaya gerekçe olarak,

Eğer virüs çoğalacaksa bence yapılmalıdır. Çok virüs azalıyorsa da çok küçük çocuklara tavsiye edilmiyor. Ama yine de çocuklar çok küçük olduğu için ileride başka hastalıklar çıkmasından çekiniyorum. O nedenle küçük çocukların aşı yapmasına karşıyım. Büyükler olsun da küçük çocuklar olmasın

ifadelerini kullandı.

Aşının salgını atlatmada önemli bir silah olduğunu savunan vatandaş Hasan Aybek,

Tabii ki yaptırırım. Neden yaptırmayayım ki? Eğer aşı tüm dünyada yapılıyorsa biz de yaptırmak zorundayız. Yani sadece Türkiye’de değil Avrupa’nın her tarafında aşı yapılıyor. Aşı olmazsa bu hastalık bitmez. Ben de eşim de aşı olduk, hem de BioNTech aşısını olduk. Herkesin de olması gerekiyor. Aşı olursa bu maske olmaz. Yapmasanız alı takarsanız maskeyi, hastalık da bitmez. Dünya da yapılıyor sadece Türkiye’de değil. Bazı aşı karşıtları var, onlarda yanlış düşünüyor

diye konuştu.

Aşıdan başka şansın olmadığını belirten vatandaş Medine Aysöndü,

Ben aşımı oldum. Gerekirse çocuklarıma da aşı yaptırırım. Çünkü görüyoruz ki tekrardan vaka sayıları artmaya başlamış. Herkes aşısını oluyor biz neden yaptırmayalım. Bazı konuşmalara baktığım zaman tereddütte düşüyorum ama sonra da başka şansımız yok diyorum. Eski devirlere baktığımızda suçiçeği aşısı gibi aşılar çıktı, demek ki bu da koronanın aşısı. Tamam, ben tam koruyucu demiyorum am ayine de bazı mikroplara karşı koruyacağına inanıyorum

kelimelerine yer verdi.