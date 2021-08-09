Adında ‘Alevilik’ bulunan ilk enstitü

İnönü Üniversitesi ‘Aday Bilgilendirme Sayfası’nda Enstitüler içerisinde Alevilik Araştırmaları Enstitüsü de yer alıyor.

“ALEVİLİK KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR YAPIYORUZ”

Enstitü hakkında bilgi veren Malatya İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Ekrem Yılmaz,

Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye’de ilk olma özelliği göstermektedir. Bünyemizde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılmaktadır. Türkiye'de ilk olması hasebiyle değerli araştırmacılarımız için, bu alanda çalışmak isteyenler için gerçekten güzel imkânları olan bir enstitüdür. Enstitümüz bünyesinde ‘Alevilik’ konusu ile ilgili çeşit çeşit araştırmalar yapmaktayız. Geziler düzenlemekteyiz. Özellikle Aleviler ile ilgili Osmanlıca olsun Farsça, Arapça olsun eski kaynaklar üzerinde incelemelerde bulunmaktayız. Ayrıca Alevilerin tarihin eski zamanlarından günümüze kadar yaşamış olduğu bölgelere ziyaretler gerçekleştirmekteyiz. Cemlere katılmaktayız. Cem ile cemin yapılışıyla ilgili aklımıza takılan sorularımızı Cem yapılan ortamlarda rahatça sorabilmekteyiz. Böylece daha iyi, daha canlı bir şekilde bilgiler almaktayız. Alevilikle ilgili özellikle tarihi mekânları ziyaret ediyoruz. Buralar ile ilgili orada yaşayanlardan bilgiler alıyoruz. Aynı zamanda oradaki tarihi belgelerle ilgili araştırmalar yapıyoruz

dedi.

“DAHA İYİ ÇALIŞMALAR YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

İnönü Üniversitesi’nin geniş bir kütüphanesinin de bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

Kütüphanede her türlü araştırmamızı yapıyoruz. Ayrıca gezilerimiz, tarihi mekanları ziyaret etmemiz için araç tahsisi, ekipman desteği gibi olanaklar üniversitemiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca diğer üniversitelerde ‘Alevilik’ araştırmaları ile ilgili çalışma yapmış hocalarımızı davet ediyoruz. Bunun için üniversitemiz devreye girerek onların getirilmesini sağlıyor. Bizim için çeşitli seminerler, konferanslar verdiriyor. Üniversitemizde uluslararası çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor ve çeşitli ülkelerden hocalarımız davet ediliyor. Konferanslar, sempozyumlar veriliyor. Enstitü olarak şu an o çalışmalara biz de katılıyoruz. Özellikle Online olarak dışarıdaki hocalarımızla görüşmekteyiz. Onlardan faydalanıyoruz ve bunu daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Enstitümüz bir ilk olma özelliği gösterdiği için yabancı ülkelerden hocalarımız da yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizlerle iletişime geçiyorlar, bizden bilgi almak, bizimle görüşmek istiyorlar. Hatta bizi davet de ediyorlar ve biz de bu konuları şu an görüşüyoruz. Sözün özü daha iyi çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Çünkü onların da bu konuya merakı var. Buraya gelmek istiyorlar. Biz de gitmek istiyoruz. Açıkçası böylece uluslararası bazda daha yoğun bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Lisans eğitimi gördüğüm zamanlarda ‘Alevilik’ üzerine merakım vardı. Türk Dili ve Edebiyatı okurken de ‘Alevilik, Ehlibeyt, İslam’ tarihi gibi konularla ilgili çalışmalarımız oluyordu ve bu sebeple eski kaynakları taradığımız için benim buradan gelen bir merakım vardı. Daha sonra Türkiye'de böyle bir enstitünün kurulduğunu duyunca araştırmaya başladım. Gerçekten merak ettiğim şeyleri bu enstitünün gidereceğini düşündüm. Bu nedenle burayı tercih ettim. Ayrıca İnönü Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığım için İnönü Üniversitesi’ni de biliyordum. Gerekli altyapısı, kütüphane kaynakları, uluslararası çalışmaları ve hocalarımızın yetkinliği açılarından tatmin edici olduğunu bildiğim için bu üniversiteyi tercih ettim.

“ENSTİTÜMÜZDE YOĞUN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Yılmaz, enstitüde yoğun çalışmaların yapıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Enstitümüz multidisipliner bir enstitüdür. Bu nedenle sadece sosyal bilimler alanında çalışanlar değil, fen, matematik, sosyoloji, fizik gibi sayısal ve sözel bölümlerden de gelebilirsiniz. Bu alana, ‘Alevilik’ konusuna ilginiz varsa, bu konu ile ilgili rahat bir şekilde araştırma yapabilirsiniz. Ayrıca Malatya’mız Türkiye'nin orta kısmında geçiş güzergâhında bulunan bir memleket. Geniş bir kampüse ve kampüs içerisinde her türlü imkâna sahibiz. Üniversitemiz, çalışma yapmak isteyen değerli araştırmacılara her türlü imkânı sunmaktadır. Enstitümüzde bu noktada yoğun çalışmalar yapmaktadır. İnönü Üniversitesi bünyesinde açılan Alevilik Araştırmaları Enstitüsü’nde geniş çapta ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktayız ve daha da yapmayı düşünüyoruz. Bu nedenle yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen, bu alanda çalışmak isteyen, bu alanda ilerlemek isteyen herkesi enstitümüze bekliyoruz.

(Haber Merkezi)