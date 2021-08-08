Hazırlıklar 3 Puan Parolasıyla Başladı!

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu Süper Lig’in açılış haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık kampını tamamladıktan sonra Başakşehir ile oynadığı özel maçta rakibiyle golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar sezon başı çalışmalarını tamamladı. Cumartesi gününden itibaren rotasını lige çeviren kaplanlar, 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’te konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya gelen Yeni Malatyasporlu oyuncular teknik direktör İrfan Buz ve yardımcı antrenörler eşliğinde sezonun ilk antrenmanına başladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketi ve düz koşu yapan sarı kırmızılılar daha sonra şut çalıştı.

KAFASINDA ONBİR ŞEKİLLENİYOR

Başakşehir karşısında Ertaç, Mustafa, Kubilay, Wallace, Haddadi, Awuku, Tetteh, Jospin, Aabid, Hafez ve Mallan onbiriyle mücadele eden Malatya temsilcisinde yeni transferlerin ortaya koyduğu futbol teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hafif ağrıları bulunan kaptan Adem Büyük ile Semih Kaya’nın İstanbul ekibi karşısında kadroya dahil edilmeyerek, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde riske edilmediği öğrenildi. Teknik direktör İrfan Buz’un Trabzonspor karşısında sahaya süreceği onbir yavaş yavaş kafasında şekillenirken tecrübeli oyuncuların bordo mavililer karşısında oynayabilecekleri ifade edildi. Evinde seyircisi karşısında oynamanın avantajını kullanarak Trabzonspor’u yenmeyi planlayan Yeni Malatyaspor alacağı 3 puanla sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında sarı kırmızılıların en büyük kozu ileri uçta oynayan oyuncuları olacak. Uzun aradan sonra takımlarını izleme fırsatı olacak olan Yeni Malatyaspor’lu taraftarların gözü yeni transferlerin üzerinde olacak. Haddadi ve Aabid’in sergileyeceği performansı merak eden taraftarlar ayrıca bonservisiyle birlikte takıma dahil olan oyuncular Benjamin Tetteh ve Stephan Mallan’ın da nasıl oynayacaklarını heyecanlı şekilde bekliyor.