YMS Kombine Satmayabilir!

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Ağustos’ta oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Kulüpler teker teker sezonluk bilet fiyatlarını seyircisiyle paylaşırken Yeni Malatyaspor’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Federasyon ve bilim kurulunun ortaklaşa aldığı karar sonucu bu sezon Malatya Stadyumu’na yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak. Ayrıca stadyum locaları da yüzde 100 kapasiteyle futbol severlerin hizmetine açılabilecek. Böylelikle, kulüpler hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler.

Ligin ilk haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor uzun zaman sonra taraftarıyla buluşacak. Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için en geç çarşamba gününe kadar bilet satışı başlayacak. Sarı kırmızılı kulüp tarafından bu yıl sezonluk kombine satışı ise pandeminin yeniden artışa geçme riskine karşılık yapılmayacak.

TFF 2021-2022 sezonunda stadyumlarda taraftarların yer alma şartları konusunda yaptığı açıklamada, aşısını yaptırmış kişilerin, HES kodlarıyla stadyumlardaki yerlerini alabileceğini duyurdu. Aşı olmamış ya da koronaya yakalanmamış taraftarların ise maçtan 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekecek. Ayrıca koronaya yakalanmış ancak aşı tarihi henüz gelmemiş taraftarlar da HES kodu ile stadyumdaki yerlerini alabilecek.

Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılacak. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig’in ulaşmasına onam vermesi gerekecek. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES’in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilecek. Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur. Korona geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.