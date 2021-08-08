08 Ağu 2021 - 13:57- Spor G: 08 Ağu 2021 - 14:02

Sadık Yuvaya Mı Dönüyor?

Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın eski kulübü Yeni Malatyaspor’a döneceği konuşuluyor. Futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapan sarı kırmızılı yönetim hafta içerisinde sözleşmesini fesih edecek olan Sadık’ın vereceği kararı bekliyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Sadık Yuvaya Mı Dönüyor? mask

Teknik direktör Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’nin başına geçmesinin ardından kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın hafta içerisinde sözleşmesini fesih ettikten sonra eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaşacağı öne sürüldü. Sarı kırmızılı takımdan Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra yüzü bir türlü gülmeyen tecrübeli oyuncu geçirdiği sakatlıklar yüzünden yeni takımında bekleneni bir türlü veremedi. Yeni Malatyaspor’a yakınlığıyla bilinen Sadık Çiftpınar’ın menajeri Tuncay Maldan’ın başkan Adil Gevrek’in ofisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından oyuncunun eski takımına döneceği haberleri konuşulmaya başladı. Çocukluktan hayalini kurduğu Fenerbahçe forması altında 27 maçta süre alan Sadık Çiftpınar 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yeni Malatyaspor’dan 750 bin Euro bonservis bedeliyle 2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan tecrübeli oyuncunun Haziran 2022 yılına kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.
# yeni malatyaspor, sadık Çiftpınar, süper lig, fenerbahçe
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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08 Ağu 2021 - 13:57 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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