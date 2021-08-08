Teknik direktör Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’nin başına geçmesinin ardından kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın hafta içerisinde sözleşmesini fesih ettikten sonra eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaşacağı öne sürüldü. Sarı kırmızılı takımdan Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra yüzü bir türlü gülmeyen tecrübeli oyuncu geçirdiği sakatlıklar yüzünden yeni takımında bekleneni bir türlü veremedi. Yeni Malatyaspor’a yakınlığıyla bilinen Sadık Çiftpınar’ın menajeri Tuncay Maldan’ın başkan Adil Gevrek’in ofisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından oyuncunun eski takımına döneceği haberleri konuşulmaya başladı. Çocukluktan hayalini kurduğu Fenerbahçe forması altında 27 maçta süre alan Sadık Çiftpınar 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yeni Malatyaspor’dan 750 bin Euro bonservis bedeliyle 2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan tecrübeli oyuncunun Haziran 2022 yılına kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.
08 Ağu 2021 - 13:57- Spor Güncelleme: 08 Ağu 2021 - 14:02
Sadık Yuvaya Mı Dönüyor?
Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın eski kulübü Yeni Malatyaspor’a döneceği konuşuluyor. Futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapan sarı kırmızılı yönetim hafta içerisinde sözleşmesini fesih edecek olan Sadık’ın vereceği kararı bekliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.