08 Ağu 2021 - 12:04- Spor G: 08 Ağu 2021 - 12:21

Yeşilyurt Belelediyespor Sezonu Kurtarma Peşinde!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör sorunu bugün yapılacak son görüşmelerin ardından netliğe kavuşacak. Haftalardır belirsizliğin hakim olduğu turuncu yeşilli kulübün 3-4 Eylül’de başlayacak olan sezonda düşük bütçeli bir kadroyla mücadele edeceği öğrenilirken, takımın başına Malatyalı bir teknik adamın geçmesi bekleniyor

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeşilyurt Belelediyespor Sezonu Kurtarma Peşinde! mask

Geçtiğimiz sezon tarihinin en başarılı sezonunu yaşayarak TFF 3. Lig’de play off’larda mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor bu yıl o günlerini mumla arayacağa benziyor. 2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig’de üçüncü kez yer alacak olan Malatya ekibinde yönetimde haftalardır yaşanan belirsizlik olağan genel kurul toplantısının ardından sona ermişti. Mevcut başkan Muzaffer Çelik ve yönetim kuruluyla yoluna devam etme kararı alınan turuncu yeşilli kulübün genel kurulunda yönetime branş devretme yetkisi verilmişti. Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşması yaparak, sarı kırmızılı kulübe devredileceği konuşulan takımla ilgili iki tarafın birbiriyle anlaşamaması üzerine anlaşma hafta içerisinde rafa kaldırılmıştı. 4-5 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesinde teknik heyet ve futbolcusu bulunmayan Yeşilyurt Belediyespor’un bu yıl çok düşük bir bütçeyle ligde mücadele edeceği öğrenilirken, transfer çalışmalarına başlayan yönetimin, teknik direktör konusunda bugün son bir görüşme yapacağı ve takımın başına kimin getirileceğini kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.
# malatya, yeşilyurt belediyespor, TFF 3. Lig

08 Ağu 2021 - 12:04 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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