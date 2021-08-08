Yeşilyurt Belelediyespor Sezonu Kurtarma Peşinde!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en başarılı sezonunu yaşayarak TFF 3. Lig’de play off’larda mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor bu yıl o günlerini mumla arayacağa benziyor. 2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig’de üçüncü kez yer alacak olan Malatya ekibinde yönetimde haftalardır yaşanan belirsizlik olağan genel kurul toplantısının ardından sona ermişti. Mevcut başkan Muzaffer Çelik ve yönetim kuruluyla yoluna devam etme kararı alınan turuncu yeşilli kulübün genel kurulunda yönetime branş devretme yetkisi verilmişti. Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşması yaparak, sarı kırmızılı kulübe devredileceği konuşulan takımla ilgili iki tarafın birbiriyle anlaşamaması üzerine anlaşma hafta içerisinde rafa kaldırılmıştı. 4-5 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesinde teknik heyet ve futbolcusu bulunmayan Yeşilyurt Belediyespor’un bu yıl çok düşük bir bütçeyle ligde mücadele edeceği öğrenilirken, transfer çalışmalarına başlayan yönetimin, teknik direktör konusunda bugün son bir görüşme yapacağı ve takımın başına kimin getirileceğini kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.