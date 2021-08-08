08 Ağu 2021 - 10:30- Asayiş G: 08 Ağu 2021 - 10:44

Makinistler treni durdurup, yangına müdahale etti

Sivas-Malatya seferini yapan 4 Eylül treninin makinistleri Raşit Ağzıtemiz ve Halil İbrahim Karacan Sivas-Malatya sınırındaki orman yangınına, treni durdurarak müdahale etti.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Sivas'tan Malatya yönüne giden 4 Eylül Mavi Treni'nin makinistleri, güzergâhta ormanlık alandaki ağaçların yandığını görünce treni durdurup, tüplerle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Sivas'tan Malatya yönüne giden, 22018 sefer sayılı 4 Eylül Mavi Tren'in makinistleri, Raşit Ağzıtemiz ve Halil İbrahim Karacan Akgedik ile Ulugüney istasyonları arasında, Hekimhan ilçesine yakın bir mesafede bulunan ormanlık alandaki ağaçların tutuştuğunu gördü.

TELSİZLE BİLGİ VERİP, TRENİ DURDURDULAR

Durumu önce telsizle merkeze bildiren makinistler, daha sonra treni durdurarak yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ettiler.

Makinistler, yangın tüpleriyle müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardılar. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının söndürülmesi ile tren seferine devam etti.
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08 Ağu 2021 - 10:30 Malatya- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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