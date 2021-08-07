07 Ağu 2021 - 16:38- Eğitim G: 07 Ağu 2021 - 16:41

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Üsküdar Üniversitesi 106 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

07 Ağu 2021 - 16:38 Malatya- Eğitim

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ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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