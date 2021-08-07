07 Ağu 2021 - 16:33- Ekonomi G: 07 Ağu 2021 - 16:38

Bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alınacak

Turgut Özal Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alınacağını duyurdu.
Bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''HİPERBÜTÜNLEŞİK BİLGİSAYAR SİSTEMİ, DIŞ ORTAM KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI, İÇ ORTAM KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI SATIN ALINACAKTIR
Diğer Makine Teçhizat Alımları ( Hiperbütünleşik Bilgisayar Sistemi, Dış Ortam Kablosuz Erişim Noktası, İç Ortam Kablosuz Erişim Noktası) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu alımın teklif açma tarihi 25 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

07 Ağu 2021 - 16:33 Malatya- Ekonomi

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